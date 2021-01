Los proyectos de tecnología disruptiva abandonados por X, de Alphabet

Iniciativa para brindar internet de alta velocidad con globos fue recientemente cancelada

A través de un comunicado publicado en el blog de X, la subsidiaria de grupo Alphabet anunció la cancelación del proyecto de globos aerostáticos conocido como Loon. Dado a conocer desde 2013, el proyecto de Loon tenía el objetivo de proveer con conectividad de internet a zonas de difícil acceso. No obstante, las ideas disruptivas muchas veces no alcanzan el grado suficiente de viabilidad comercial para seguir desarrollándose. Por lo anterior, este no es el único caso en el que el ala experimental de la empresa padre de Google ha tenido que cortar desarrollos.

Dotados de un sistema de navegación autónomo y paneles solares, los globos de Loon ofrecían acceso a redes de internet a una amplia zona de cobertura. De ahí su potencial para brindar conectividad a zonas marginadas y donde no existe la infraestructura para soportar un servicio convencional. Ejemplo de ello fue su uso en situaciones de desastre como el Huracán María en Puerto Rico en 2017 y el terremoto de 8.0 grados en Perú en 2019. Si bien, en julio 2020 implementaron un proyecto a gran escala en conjunto con su primer socio comercial, la telefónica Telkom en Kenya, en la entrada de blog de X, Astro Teller explica: "El camino a la viabilidad comercial ha probado ser mucho más largo y riesgo que lo esperado".

[tw1]

Por razones similares, Alphabet terminó su relación con la compañía Makani en febrero de 2020, la cual incubó desde 2013. El proyecto de esta startup, un sistema de generación de energía eólica a partir de turbinas integradas en cometas, logró grandes avances. Incluso se llegó a probar una turbina capaz de generar 600kW en una instalación en la costa de Noruega en 2019. Pese a las ventajas que este diseño otorgaba con respecto a granjas de viento tradicionales, el CEO de Makani explicó "el camino a la comercialización resultó más largo y riesgoso de lo esperado"

Otro proyecto cancelado con perspectivas sostenibles fue Project Foghorn, dedicado a investigar formas de obtener combustible carbono cero a partir de agua de mar. En dos años de trabajo, los científicos fueron capaces de separar hidrógeno y dióxido de carbono del agua marina por medio de un mecanismo llamado electrólisis de oxído sólido. No obstante, en 2016 fue cancelado, afirmando que "generar una una fuente de hidrógeno barata y confiable podría tomar más de cinco años de investigación y una significativa inversión de capital".

[tw2]

Sin embargo, lo anterior no significa que X abandona la tecnología y desarrollo derivada de estos proyectos. Project Taara utiliza la tecnología de intercambio de datos basada en luz de la que Loon fue pionera con el propósito de brindar conexión a regiones remotas de África. La energética estadounidense Shell, por su parte, adquirió la tecnología de Makani y manifestó entusiasmo en seguir probando esta técnica de energía eólica. Al fin de cuentas, la perspectiva innovadora inherente a X no puede comprometer la viabilidad comercial misma de Alphabet, empresa matriz de Google.