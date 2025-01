IA Generativa, flexibilidad y otras tendencias que marcarán el mercado laboral

Indeed revela las tendencias que marcarán el mercado laboral en 2025

El mercado laboral sufrió como nunca antes una serie de cambios impulsados por una transformación en las prioridades, las necesidades y las capacidades que se orientan cada vez más al bienestar y a la responsabilidad social. Los empleos se vieron sumamente atravesados por los cambios tecnológicos, un factor que promete seguir evolucionando para 2025. De acuerdo con el reciente informe de Indeed acerca de las tendencias de empleos y contrataciones, el cuarto de siglo estará marcado por seis tendencias en materia laboral.

Según indicó a NotiPress el director de Indeed México, Nelson Gómez, los cambios políticos tales como la expansión de leyes de transparencia salarial, la evolución de las políticas de trabajo remoto y los cambios geopolíticos bajo el nuevo gobierno, son elementos que pueden transformar la dinámica de la fuerza laboral para 2025. "Estos cambios endurecerán la oferta laboral e intensificarán la competencia por el talento", aseguró.

De acuerdo con el sitio de empleos, la IA Generativa puede ser un punto de inflexión, pero requerirá de tiempo para que esta herramienta sea adoptada en varias industrias además de la tecnológica. Su potencial puede mejorar la productividad de diversos sectores, no obstante, una adopción efectiva dependerá de las estrategias de gestión y la capacitación de la fuerza laboral.

Con el constante aumento de la inflación, es necesario que elcrecimiento salarial les permita a los trabajadores obtener ganancias reales en sus ingresos. Al mantener este equilibrio, se podrá experimentar una economía saludable para 2025.

Al escuchar las demandas y necesidades de los trabajadores, las empresas podrán lograr un equilibrio dinámico entre las condiciones del mercado laboral y las prácticas organizacionales. De esta forma, las compañías tienen la oportunidad de crear un entorno cómodo, seguro y comprometido para sus empleados.

Indeed sostiene que los trabajadores le dan gran importancia a la flexibilidady a la transparenciaen sus trabajos. Los empleados se verán fuertemente atraídos por una organización que priorice la transparencia salarial, los arreglos de trabajo flexibles y los beneficios integrales. Esta es una forma de fomentar una fuerza laboral leal y comprometida.

Para contratar y retener talento, se necesitarán enfoques innovadores. Algunas estrategias pueden ser la optimización de los procesos, el establecimiento de metas claras, aprovechar la tecnología, el fomento de la colaboración, el fortalecimiento del compromiso de los empleados, la implementación de técnicas de gestión del tiempo, el liderazgo efectivo y un monitoreo del desempeño.

Como el 2024 tuvo un mercado laboral generalmente fuerte, 2025 no tiene mucho margen para desaceleraciones. Indeed sostiene que los niveles de contratación y renuncias no pueden caer. Por el bien del mercado, el desempleo y los despidos deberán mantenerse bajos si se quiere mantener el ritmo del año saliente.

Gómez señala que, mientras el mercado laboral siga evolucionando, las organizaciones y los trabajadores deberán adaptarse a estos cambios para asegurarse de que sus expectativas estén bien posicionadas para el éxito en el futuro. La trancisión requerirá de paciencia y planficiación. De esta forma, el lugar de trabajo podrá desbloquear su poder transformador.