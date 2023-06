Cámaras de seguridad con IA: herramientas que puede prevenir riesgos viales

¿Cómo la IA y las cámaras de video puede mejorar la seguridad vial y reducir accidentes?

La conducción imprudente y otras conductas de riesgo al volante generan millones de colisiones al año que amenazan la seguridad vial. Por tal motivo, los gobiernos están apostando por soluciones de vídeo inteligente basadas en la inteligencia artificial (IA). Cifras compartidas a NotiPress por Hikvision del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reveló que en México hay 24 mil fallecimientos al año en promedio. Estos datos ubican al país en el séptimo puesto a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica por accidentes viales.

Adicionalmente, el Instituto Mexicano de Transporte señala que las causas más comunes de los accidentes son la negligencia del conductor, uso del celular y exceso de velocidad. También no utilizar el cinturón de seguridad, invadir carriles opuestos y no guardar una distancia razonable entre vehículos en calles y carreteras.

Debido a esta situación, los gobiernos buscan nuevas formas de detectar, responder y desincentivar la conducción peligrosaen todas sus formas. Esto es una labor no solo de los organismos gubernamentales, sino también de empresas cuyo objetivo es identificar infracciones de tránsito y garantizar que los infractores reciban una sanción.

Miguel Arrañaga, director regional de ventas en Hikvision México declaró a NotiPress que en ocasiones los agentes de tránsito no pueden estar presentes en todos los caminos del país. Esto impide que las personas quienes cometen una infracción puedan hacerlo sin una sanción, pero existe una solución a través de la tecnología.

Según el ejecutivo, los videos inteligentes pueden ayudar a enfrentar esta situación. En este sentido, las cámaras de video programadas con IA ayudan a detectar una amplia gama de infracciones. "Los dispositivos pueden identificar desde vehículos que conducen en sentido contrario, hasta saber cuando un conductor se pasa un alto", afirmó Arrañaga.

Por otra parte, la combinación de cámaras de video con IA y la tecnología radar también le brinda la oportunidad de automatizar la detección de vehículos a alta velocidad. Esto puede permitir a las autoridades reducir el riesgo de accidentes de tránsito y lesiones relacionadas.

También cuando los autos están estacionados en zonas no permitidas y rebasan las restricciones del espacio limitado, las soluciones de video inteligente pueden detectar esta infracción. "Se pueden generar alertas si los autos permanecen detenidos durante largos periodos de tiempo, ello permitirá a las autoridades retirarlos sin problema", sostuvo el ejecutivo.

Otra ventaja de utilizar cámaras con IA es la posibilidad de penalizar a los conductores que han cometido infracciones de tránsito. Es decir, se pueden utilizar para reconocer placas vehiculares y enviar una alerta en tiempo real a los policías de tránsito para arrestar a los conductores infractores.

Asimismo, solo basta con identificar la matrícula de la unidad, analizar si está cometiendo una infracción y en automático se envía la multa a la dirección registrada de los conductores. Esto permite reducir las cargas de trabajo administrativo y los costos elevados para las autoridades en las grandes urbes.

Con ese mismo registro de placas, las cámaras con IA pueden identificar vehículos que no han pagado impuestos y otro tipo de conceptos. La tecnología ANPR permite a las autoridades buscar placas de autos que no pagan impuestos, no tienen seguro o incluso son robados.

Para la firma Hikvision el interés por ayudar a las autoridades es para desincentivar los hábitos peligrosos de conducción en todas sus formas. Además, obtener una ventaja con la IA para detectar infracciones de tránsito, automatizar sanciones y cuando sea necesario, generar alarmas en tiempo real para los servicios de emergencias.