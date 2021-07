La brecha de registro como posible explicación del faltante de 19 millones de vacunas

El “misterio de las vacunas perdidas” se debe al difícil acceso a Internet de zonas rurales del país, indicó López-Gatell

En su edición impresa del 20 de julio de 2021, el periódico mexicano La Crónica de hoy colocó en la página 8 la noticia sobre la desaparición de 19 millones de dosis de vacunas contra de Covid-19 en México. En este sentido, el diario establece, ni la Secretaría de Salud (Ssa) ni los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) conocen su paradero. Ante esta situación, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró en la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto se explica a partir de la brecha de registro.

"Cuando los segmentos de edad eran más pequeños, eso más o menos iba transcurriendo, y teníamos una brecha entre vacunas llegadas y vacunas registradas aplicadas de aproximadamente dos, luego tres, luego cinco millones de dosis". Asimismo, indicó, "hoy, que son segmentos poblacionales más grandes y que tenemos muchos más millones por semana, la brecha ya es de cerca de 19 y medio millones de dosis, pero es una brecha de registro". Corroborado, unidad de fact checking de NotiPress, investigó al respecto y encontró debatible dichas afirmaciones. En este sentido, no existe claridad de si las afirmaciones de Gatell sean ciertas o no debido a la falta de datos e información.

Según indicó el gobierno de México en un comunicado, para el 20 de julio de 2021, en total México ha tenido disponibles 74 millones 837 mil 585 dosis de vacunas contra Covid-19. Bajo esta línea, el país ha recibido 60 millones 525 mil 745 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino Biologics y Johnson & Johnson.

Por otra parte, en territorio nacional el laboratorio Drugmex ha envasado cinco millones 582 mil 450 dosis de CanSino Biologics. Asimismo, el laboratorio Liomont envasó otros ocho millones 729 mil 300 biológicos de AstraZeneca, traduciéndose en un total de 14 millones 311 mil 840 vacunas envasadas en México. En este sentido, la Ssa confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter dichos números, asegurando que estos biológicos contribuyen a la protección de las personas ante el virus SARS-CoV-2.

De igual manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informa, del 12 al 30 de junio de 2021, se han donado 865 mil 800 dosis de vacunas. Estas dosis se repartieron entre Belice (100 mil), Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras (150 mil), El Salvador (100 mil 800) y Jamaica (65 mil).

Asimismo, el 23 de febrero de 2021, el presidente de México, López Obrador, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, confirmaron una cooperación conjunta para garantizar la distribución de las vacunas de forma equitativa, universal y sin acaparamiento. El mandatario mexicano resaltó en conferencia de prensa que se trabaja con el gobierno argentino en la elaboración de la vacuna de AstraZeneca. Esto posibilitará dotar a la región de América Latina de millones de dosis, y en la gestión de la importación la vacuna de Rusia, Sputnik V. El país sudamericano ha recibido tres embarques de vacunas desde el banderazo del acuerdo bilateral con México, según su ministra de Salud, Carla Vizzotti. El primero fue de 2 millones 148 mil dosis de AstraZeneca, entregado el 31 de mayo de 2021; el segundo fue de 934 mil 200 dosis del fármaco el 14 de junio, y el tercero de 811 mil dosis para el 15 de junio.

Sin embargo, según la Secretaría de Salud, al 18 de julio se habían aplicado 54 millones 542 mil 551 dosis desde el inicio de la vacunación el 24 de diciembre de 2020. Así, 38 millones 222 mil 492 personas han recibido al menos una dosis. De ellas, el 57 por ciento cuenta ya con el esquema completo de vacunación, mientras que otro 43 por ciento tienen medio esquema.

Al hacer la comparación entre el total de vacunas recibidas y envasadas en México al 20 de julio, y el total dosis aplicadas según la más reciente actualización, da una diferencia de 20 millones 295 mil 034 dosis de vacunas contra Covid-19. Pero, ¿Dónde empieza y termina el misterio de las vacunas perdidas?

López-Gatell aseguró el 20 de julio de 2021 en la sección de 'el pulso de la salud' en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, "No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas están perfectamente identificadas y sabemos en dónde están y en qué momento se están aplicando". En este sentido, a partir del minuto 1:33:16 durante la sección de preguntas y respuestas, el funcionario explicó la situación y acusó la afirmación del medio La Crónica de hoy como una "fabricación completamente sin fundamentos".

La realidad territorial de México es compleja, mencionó el subsecretario, explicando que el "misterio de las vacunas perdidas" se debe al difícil acceso a Internet de zonas rurales del país. Bajo esta línea, López-Gatell indicó, debido a esta brecha en el acceso de Internet el registro nominal de las dosis aplicadas no se realiza en tiempo real. "En las zonas suburbanas y rurales, donde la operación de la brigada de vacunación Correcaminos es más difícil porque no hay acceso a Internet, los registros nominales se desfasan, no se hace en tiempo real".

Ahora bien, cuando una persona se va a vacunar, tiene una papeleta de vacunación donde quedan impresos los datos básicos de identificación como su nombre, CURP y dirección. A dicha papeleta se le agrega qué tipo de vacuna recibió (Pfizer, AstraZeneca, Sputnik o la que corresponda), así como el lote y la fecha de vacunación. Esto se debe capturar en el registro de vacunación nominal, proceso que "va llevando cierto tiempo". "Si fuera una sola papeleta, por supuesto no llevaría mucho tiempo, pero estamos hablando de millones de papeletas dispersas en todo el territorio nacional".

Finalmente, el funcionario explicó, conforme los segmentos de edad son más grandes, mayor será la brecha entre vacunas llegadas y vacunas registradas aplicadas. Antes, con los segmentos de edad más pequeños, se tenía una brecha de aproximadamente cinco millones de dosis. Ahora, con segmentos poblacionales más grandes, la brecha es de cerca de 19 y medios millones de dosis, pero es una brecha de registro, concluyó.