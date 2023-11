Atender fraudes sin afectar la experiencia del usuario, una prioridad financiera

Ante los riesgos por fraudes financieros, expertos de Appgate señalaron que las áreas críticas de las organizaciones deben coordinarse

De acuerdo con Michael Lopez, SVP fraud solutions en Appgate, mitigar los fraudes sin impactar la experiencia del usuario se ha vuelto una prioridad para las organizaciones financieras. No obstante, la mayoría de las instituciones y bancos tienen dificultades para orquestar su respuesta coordinada en lasáreas de CISO, digitales, y fraudes.

En la presentación del webinar Faces of Fraud 2023, al cual contó acceso el equipo de NotiPress, voceros de Appgate dieron a conocer el panorama de ciberseguridad que enfrentan las organizaciones financieras. Para realizar el informe, Information Security Media Group (ISMG) encuestó a más de 150 profesionales en el campo de seguridad para instituciones del sector.

Los hallazgos de ISMGy Appgate señalaron que 83% de las organizaciones consideran una evolución muy rápida de los esquemas contra fraudes. Asimismo, solo 19% identifica los fraudes en tiempo real; 60% considera su capacidad de mitigación superior al promedio, y 40% por debajo del promedio.

Rumbo al 2024, los ataques por fraude que más preocupan a los encuestados son elrobo de información de credenciales extraviadas o robadas,fraude electrónico, y el engaño mediante phishing. Al respecto, la encuesta agregó que el 63% de las instituciones financieras esperan un incremento de fraudes.

Sin embargo, tras 10 años de experiencia en observaciones sobre el manejo de fraudes entre las instituciones financieras, los expertos informaron que las áreas críticas no pasan la información adecuadamente entre ellas. En este contexto, el SVP destacó:"las instituciones no tienen las capacidades de ver el proceso de fraude desde el inicio hasta el cash out".

Bajo esta línea, el VP de ventas para Latinoamérica de Appgate, David López, informó que el manejo de fraudes financieros requiere contar con transversalidadentre las áreas críticas. Estas se dividen en: dirección del chief information security officer (CISO) y ciberseguridad, cuya preocupación es mitigar los ataques; áreas digitales, encargadas de motivar a los clientes a seguir transacciones y bancarizarse; y fraude en sentido estricto, que involucra labores de análisis sobre los productos financieros.

"Cuando hay un ataque de phishing, la modalidad más posicionada en el mundo, la preocupación más grande del CISO es detectar y desactivar ese phishing", señaló el VP.

Según los voceros, la iniciativa decoordinar respuestas y compartir información adecuada para lidiar con los fraudes se considera la orquestación. Con motivo de la digitalización y los canales electrónicos, el uso de la tecnologíaes clave para alcanzarla sin comprometer laexperiencia del usuario.

Entre las herramientas tecnológicas destacadas se encuentran la biometría de comportamiento en las aplicaciones móviles, impulsadas por la inteligencia artificial, así como losfiltros de seguridad para reconocer la identidad de las sesiones. Sobre ello, los encuestados señalaron que las tecnologías más efectivas son el monitoreo,validación de ID, autenticación en dos pasos, y la tecnología basada en reglas.

Ante la importancia de la tecnología para lidiar con los fraudes financieros, las organizaciones señalaron que destinarán una parte importante de sus inversiones en este campo. Cifras del webinar indicaron que, para 2024, se esperan inversiones en sistemas de detección, MFA, validación de identidad a través de internet, así como inteligencia artificial y machine learning.

Con respecto a la experiencia del usuario, los voceros agregaron que lasorganizaciones no están dispuestas a tomar medidas con repercusiones negativas sobre este campo. Por ello, las soluciones deben incluir toda la información para tomar decisiones en tiempo de real con transparencia; de manera que los usuarios puedan seguir con sus transacciones.