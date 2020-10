Shycocan, dispositivo plug and play de bajo costo que neutraliza el virus SARS-CoV-2

Tecnología plug and play para neutralizar virus de la familia coronavirus

Shycocan es un dispositivo plug and play creado por la Scalene Cybernetics Ltd en India, diseñado para neutralizar virus de la familia coronavirus. Genera una nube de electrones mediante el bombardeo de fotones con el objetivo de liberar electrones en la atmósfera. El origen del proyecto consistió en construir un aparato con miras a evitar una disminución en la productividad de la fuerza laboral debido al resfriado común y la influenza estacional en las oficinas corporativas. A partir de los resultados y con los contagios masivos del virus SARS-CoV-2 en China, se descubrió la efectividad de la tecnología patentada por el Dr. RajahVijay Kumar, inventor de la tecnología y presidente de la firma india. Para ampliar información, NotiPress entrevistó a Juan Carlos Miralles, director general de Shycocan Latam de Chile y distribuidor exclusivo en Latinoamérica.

Esta empresa, creada en octubre de 2019, se dedica a la distribución de tecnología médica. Shycocan Latam tiene la representación en 11 países latinoamericanos para comercializar el dispositivo similar a un purificador de aire y la fecha oficial de lanzamiento fue el 14 de agosto de 2020. El artefacto emite fotones con el propósito de neutralizar la proteína spike (S) de los virus existentes en el ambiente. Durante poco más de seis meses, el equipo de Scalene Cybernetics trabajó con el objetivo de obtener la certificación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos y también el uso de la marca CE por parte de la Unión Europea. La firma creadora de la tecnología fue probada por varios laboratorios independientes globales, entre los que se encuentra, Laboratorios de Especialidades Inmunológicas SA de CV de México cuyo certificado número 44527 se emitió el 3 junio de 2020 y la leyenda de conclusión indica "virucidal activity concludes 99.9% virus elimination".

Por su parte, el dispositivo de bajo costo se clasifica por las autoridades dentro de los aparatos purificadores de aire o esterilizadores de aire y para el caso de la FDA, su comercialización se encuadra dentro de la "Guía de discreción de cumplimiento" durante la situación de emergencia de salud pública causada por la pandemia de Covid-19. "No es considerado un producto médico", aclara el director general. El invento del componente que genera la nube de electrones fue concebido un año antes de declararse la crisis sanitaria global de coronavirus originada en Wuhan, China. Su clasificación por la autoridades sanitarias permite llegar de forma rápida a los diferentes países latinoamericanos y se convierte en un aliado en la lucha contra la pandemia.

Miralles explicó, la tecnología desactiva la infectividad de la familia de coronavirus, es decir, no mata el virus SARS-Cov-2. Simplemente lo desactiva para que no se conecte e infecte una célula sana. La nube de electrones se adhiere a la proteína spike del virus, neutralizando su capacidad de infección de células sanas. "Es un dispositivo plug and play [...] y se recomienda colocarlo a una altura superior a los dos metros", agregó.

El núcleo de Shycocan, la tecnología patentada, se fabrica en India y está previsto ensamblar el aparato en Chile, de cara a 2021, para ser distribuido a los países latinoamericanos. Durante 2020, por la premura por lanzar el producto al mercado, se estableció su producción en Estados Unidos, aunque se fabrica y exporta a otros países desde India. El modelo de negocio de la firma dirigida por Miralles consiste en asociarse con firmas locales, quienes se encargan de la comercialización y logística.

Sobre el precio del dispositivo, Miralles explicó a NotiPress, es muy accesible, pudiendo emplearse en casas, oficinas, consultas médicas, hospitales o lugares cerrados donde concurren muchas personas. Su costo versa alrededor de los 850 dólares por unidad y estas pueden cubrir un área de 100 metros cúbicos. Shycocan, el dispositivo plug and play de bajo costo que neutraliza el virus SARS-CoV-2 es una tecnología disruptiva y de acuerdo con el representante en Latinoamérica, es única en su tipo.