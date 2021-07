Personas recuperadas podrían reinfectarse por Covid-19, según expertos

También están sujetas a posibles contagios de las variantes del virus

El sistema inmunológico recuerda invasores con los que haya estado en contacto en el pasado y esta memoria es la clave, según señalan experto en salud. Por lo tanto, la mayoría de las personas recuperadas de Covid-19 han desarrollado gran parte de los componentes que facilitan la inmunidad, incluyendo anticuerpos y células inmunológicas entrenadas.

Respecto a la inmunidad natural, un estudio reveló que el 98% de los individuos recuperados de la infección producen anticuerpos contra la proteína de pico, la cual se encuentra en la coraza del virus. "También demostró que los niveles de estos parecen disminuir solo un poco en el curso de los siguientes seis a ocho meses", comentó para NotiPress el doctor Hiram Martínez, médico en atención primaria del Hospital Houston Methodist.

#Salud | El uso de probióticos y evitar el consumo de alimentos ultraprocesados pueden ayudar a mejorar la salud de la microbiota intestinal



➔ https://t.co/tZKOTAu7Qm pic.twitter.com/4uZpWnjkBo — My Press (@mypress_mx) July 8, 2021

"Pero la inmunidad no es universal y no es sencilla, existen casos reportados que demuestran la reinfección por COVID-19 sí es posible", agregó Martínez. Asimismo, señaló que no solamente las personas pueden reinfectarse por segunda vez, además pueden acarrear una cantidad significativa del patógeno sin mostrar ningún tipo de sintomatología."Esto aumenta la preocupación de la transmisión inadvertida del virus durante el segundo contagio", puntualiza el especialista.

Cabe destacar, médicos aseguran que la inmunidad varía según la persona, qué tan severa fue la primera infección y múltiples factores. Actualmente las pruebas de anticuerpos solo indican la presencia de la afección en el pasado, sin embargo no señalan lo robusto del sistema inmune del individuo para afrontar una reinfección. Por este motivo, el doctor Hiram Martínez insta a la sociedad a continuar vigilantes y practicar conductas preventivas, donde incluye vacunarse contra la Covid-19 cuanto antes.

A su vez, el especialista del Hospital Houston Methodist comenta que aún existen muchas incógnitas por resolver en temas de inmunidad natural perdurable. La mayor confianza y seguridad vigente proviene de la inmunidad inducida por vacunas al simular la infección y su apoyo al cuerpo en la construcción de su protección contra el virus.

#Salud | Muchos pacientes tardan en ser diagnosticados con complicaciones derivadas de la #tiroides, esto se debe a menudo al hecho de que no se sabe lo suficiente de los padecimientos



➔ https://t.co/IO8Pss7181 pic.twitter.com/Qz5H75pvEb — My Press (@mypress_mx) July 6, 2021

"Sabemos que las vacunas contra Covid-19 proveen una protección muy poderosa contra este virus devastador y aunque aún no sepamos cuanto tiempo exactamente dura esta protección, se continuará estudiando este aspecto tan importante en diversos estudios clínicos", afirma el doctor. Asimismo, ¿Martínez resalta que la mayoría de las inmunizaciones tienen mayormente un alto índice de efectividad ante las variantes del virus. No obstante, personas recuperadas e incluso inmunizadas de Covid-19 están sujetas reinfectarse o contagiarse de las variantes del virus. Tal es el caso de la variante "Delta", la cual científicos han señalado de ser "altamente contagiosa".