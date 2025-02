El optimismo impulsa hábitos saludables y fortalece el bienestar emocional

Una investigación destaca cómo las actitudes positivas influyen en la resiliencia

El optimismopuede ser un factor determinante en la adopción de hábitos saludables y en la mejora del bienestar psicológico, según un estudio conjunto de la Universidad de Syracuse y la Universidad Estatal de Michigan. La investigación, liderada por Jeewon Oh, profesor adjunto de psicología en la Universidad de Syracuse, analizó la influencia del optimismo y el pesimismo en la salud física y mental, especialmente en contextos de alta presión como la pandemia de COVID-19.

Utilizando datos del Estudio de Salud y Jubilación, que recopila información de estadounidenses mayores de 50 años, los investigadores evaluaron en 2016 los niveles de optimismo y pesimismo de los participantes. Durante los primeros meses de la pandemia, entre marzo y mayo de 2020, se les aplicaron nuevas encuestas sobre conductas relacionadas con la salud, como el uso de mascarillas, los hábitos de viaje y el tiempo que pasaban en casa.

Los resultados, publicados en el Journal of Research in Personality, revelan quelas personas optimistas mostraron mayor resiliencia y bienestar frente al estrés, mientras que los niveles bajos de pesimismo se vincularon con prácticas de salud más seguras. "Las personas más optimistas y menos pesimistas se preocupaban menos, estaban menos estresadas y solas, y eran más resilientes", afirmó Jeewon Oh. Además, quienes mantenían una actitud positiva solían realizar más actividad física y contaban con mejor apoyo social, factores clave para su bienestar general.

Por otro lado, el estudio destacó queun menor nivel de pesimismo influyó en la adopción de conductas preventivas. "Las personas con expectativas negativas más débiles tendían a realizar menos actividades de riesgo y pasaban más tiempo en casa", explicó Oh. Actividades como la jardinería, la meditacióno el ejercicio en casa fueron frecuentes entre quienes presentaban menor pesimismo, ayudando a reducir su exposición al virus.

Además, la investigación sugiere que fomentar el optimismo no siempre requiere un cambio profundo en la mentalidad. Según Oh, imitar los comportamientos de las personas optimistas —como mantenerse activo, buscar conexiones sociales virtuales o adaptar rutinas al contexto— puede ser una estrategia efectiva para enfrentar la ansiedad y la incertidumbre. Si bien el estudio se centró en la pandemia, sus hallazgos tienen un alcance más amplio al evidenciarcómo las actitudes positivas fortalecen la salud mental y fomentan conductas responsables en situaciones adversas.