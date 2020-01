China no tendrá festejos de Año Nuevo chino por coronavirus

También declaró una cuarentena en la ciudad origen de Wuhan

Según reportó la estatal Televión Central de China (CCTV), el país no tendrá su fiesta de Año Nuevo debido al brote de coronavirus. El anuncio se dio el 23 de enero de 2020. De acuerdo a la Comisión Naconal de Salud de China, al 22 de enero de 2020 hay 571 casos confirmados. Por su parte, Naciones Unidas comunicó el 23 de enero, es muy pronto para declarar una alerta sanitaria.

Por su parte, el gobierno chino mantiene una cuarentena en Wuhan. Todos los vuelos y viajes en transporte ferroviario fue suspendido desde el 22 de enero. Asimismo, la restricción se impuso a los autobuses, metro y también vías acuáticas. Se considera a Wuhan como la ciudad 'origen' del coronavirus.

¿En el último mes has viajado ✈️ a una de las áreas ???? donde está circulando el nuevo #coronavirus?



¿Estás experimentando fiebre, tos y dificultad para

respirar????? ????



¡¡Busca atención médica!!



➕INFO sobre este nuevo virus: https://t.co/29xwu6JoPr pic.twitter.com/pHuleWM04w — OPS/OMS (@opsoms) January 24, 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tenía prevista una revisión para el 22 de enero de 2020 pero fue pospuesta sin fecha precisa de convocatoria. Se presume, la organización declarará una emergencia de salud pública de caracter internacional. Este tipo de declaraciones es el mismo tipo de designación que se otorga a epidemias complejas.

Asimismo, Naciones Unidas informó mediante un comunicado, es muy pronto para declarar el brote de coronavirus como una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Sin embargo, los expertos del Comité de Emergencias de la OMS, recomiendan a las naciones que estén alerta y tomen medidas de prevención.

Lo que se sabe del virus

Si bien la mayoría de los casos son leves, el titular de la OMS confirmó que el virus puede causar una enfermedad grave y puede ser mortal. "De aquellos que han sido infectados, un cuarto de ellos ha experimentado síntomas graves, y aquellos que han muerto, padecían de otras condiciones médicas como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaban su sistema inmunológico", dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Agregó que existe transmisión persona a persona en su lugar de origen, China. Sin embargo el contagio se limita a grupos familiares o trabajadores de salud que cuidan de los pacientes infectados. "En este momento no hay evidencia de transmisión persona a persona por fuera de China, pero no significa que no va a suceder", aseguró el jefe de la OMS.

Viajeros internacionales ✈️:

¿Van a viajar a un área ???? donde está circulando el nuevo #coronavirus?



???? Protéjanse mientras viajan y lean más sobre el virus: https://t.co/y0GQUoBnse pic.twitter.com/01OJSKkQTz — OPS/OMS (@opsoms) January 23, 2020

Asimismo, fue contundente al decir, "no sabemos de dónde viene, no sabemos qué tan fácil se contagia y tampoco entendemos sus características clínicas o su severidad". La OMS trabaja arduamente "día y noche" con sus socios en China y otros países afectados en el terreno para llenar los vacíos de conocimiento a toda velocidad.

El titular de la OMS aseguró, "no le temblará la mano" para volver a citar al Comité de Emergencias de ser necesario y que la decisión de no declarar una pandemia no significa que la OMS piense que la situación no es seria, o que no lo estamos tomando como se debe. "Nada puede estar más lejos de la verdad".

Al 23 de enero de 2020 se tienen confirmados casos en Singapur, Estados Unidos, Japón, Taiwan y Tailandia. Por lo pronto, China suspenderá sus festividades de Año Nuevo, como método de prevención de un brote masivo.