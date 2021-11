Todo lo que se sabe del RFC obligatorio para mayores de 18 años en México

Para la jefa del SAT, la reforma combatirá defraudaciones fiscales y fomentará responsabilidad fiscal en jóvenes

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 18 de octubre de 2021 la Miscelánea Fiscal 2022, esta avala como obligatoriedad a mayores de edad ingresar al Registro Federal de Contribuyentes (RCF). El dictamen, respaldado por la Cámara de Senadores el 26 de octubre de 2021, especifica que mayores de 18 años deberán solicitar su inscripción al RFC bajo el rubro ‘inscripción de personas físicas sin actividad económica’. Por su parte, la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, señala que se trata de terrorismo fiscal y asegura solo se busca un mayor control por parte de las autoridades. Más Clarode NotiPress, analizó la información con el fin de tener mayor comprensión del dictamen.

A través de la cuenta oficial del PRI en Twitter, el partido expresó su rechazo a la propuesta de Hacienda. "Nada impediría que, una vez registrados los jóvenes, aun cuando no han iniciado su vida laboral, sean objeto de actos de fiscalización por parte del SAT si reciben transferencias en sus cuentas. Tal es el caso del pago de sus estudios por parte de padres o tutores, No al terrorismo fiscal", señala el comunicado. Para Rubén Moreira, diputado federal del PRI, el registro del RFC se trata de un grave daño a la libertad, independencia y desarrollo de las actividades de los jóvenes. Aunado a esto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) emitió un comunicado expresando su descontento con la medida y afirmó es una simulación de actos que perjudican a la ciudadanía.

Con la Miscelánea Fiscal 2022 y el registro al RFC, la Secretaría de Hacienda busca facilitar la incorporación de jóvenes a la vida laboral y agilizar trámites. Antes de su aplicación,se añadirá un párrafo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF), señalando que las personas físicas mayores de 18 años deben contar con RFC. La diputada morenista Lidia García Anaya presentó una reserva, la cual fue aprobada, para evitar multas o sanciones a los mayores de edad que no formen parte del mercado laboral. "Debemos ser cautelosos y no generar obligaciones a los jóvenes, mucho menos hacerlos susceptibles a requerimientos innecesarios. El RFC es para contribuyentes y personas que generan ingresos y tienen responsabilidad de pago de impuestos. Con esta reserva, aseguramos que no se aplique sanción en caso de que no se inscriban al RFC", señaló García Anaya. De esta manera, los jóvenes sin actividad económica registrados en el SAT no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones. Tampoco les serán aplicables sanciones o multas como las previstas en el artículo 80 del CFF en caso de no contar con el registro al RFC.

De acuerdo con la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro, el objetivo del registro al RFC es evitar las defraudaciones fiscales y el robo de identidad de jóvenes. Buenrostro comentó en entrevista para el diario Milenioque datos de jóvenes son utilizados para simular operaciones como pagos de nómina o contrataciones a través de empresas fantasmas. "A la pregunta de si voy a empezar a pagar impuestos y empezar a tener obligaciones, la respuesta es no, la obligación es únicamente registrarte al padrón de contribuyentes ante el SAT. No estarás obligado a presentar declaraciones hasta que cambies tu situación fiscal" explicó Zuzuky Chávez, profesora de contabilidad del Tecnológico de Monterrey. Para el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) este cambio fomentará la cultura y conciencia tributaria, además es una medida contra la evasión de responsabilidades fiscales.

Quienes están obligadas a declarar ante el SAT son laspersonas con ingresos anuales superior a $400 mil pesos y quienes trabajen para dos o más patrones al año. De la misma manera aquellos que reciban ingresos por conceptos de jubilación, pensión, indemnización laboral o liquidación. También los individuos que obtengan ingresos acumulables ajenos a su salario tendrán la obligación de hacer declaraciones anuales.

La medida de la Miscelánea Fiscal 2022 entrará en vigor a partir del primero de enero de 2022. De acuerdo con datos del CEFP, de establecerse el registro obligatorio del RFC para mayores de edad, a finales de 2022 habrá 90.3 millones de contribuyentes activos. De acuerdo a los datos recopilados, Corroborado concluyó que la iniciativa generaría grandes cambios, sin embargo, esto no implicaría un incremento en la recaudación ya que la transición sería de carácter administrativo.