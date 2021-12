La publicidad contextual capta 3.3 veces más atención que formatos tradicionales

La publicidad contextual se vuelve una alternativa viable para captar atención sin recabar cookies de los usuarios

Seedtag, empresa de publicidad contextual en Europa y Latinoamérica, publicó el 4 de diciembre 2021 el estudio "The Power of Contextual in the Attention Economy". Llevado a cabo por la misma compañía en conjunto con Lumen Research, el estudio demuestra que la publicidad contextual atrae atraen 3.3 veces más atención. Ello con respecto a formatos tradicionales del Interactive Advertising Bureau (IAB) y campañas de Outstream Video, Rich Media y similares.

Con la creciente importancia de la privacidad digital, la capacidad de las marcas para captar y mantener a los consumidores se está convirtiendo en un verdadero reto. A medida que la industria deja atrás las cookies de terceros, las marcas tienen la oportunidad de crear conexiones significativas con los consumidores usando publicidad contextual. Esta estrategia permite a las marcas ofrecer experiencias publicitarias relevantes, totalmente alineadas con los intereses de los consumidores en tiempo real, impulsando el impacto y la atención a la vez que respetan la privacidad de los usuarios.

El emplazamiento de los mensajes de marca junto a contenido relevante garantiza la captación de nuevos usuarios y que esta captación se refleje sobre todo en las cifras de ventas. De acuerdo al estudio de Lumen compartido con NotiPress, los anuncios que mantienen la atención durante más de 2,5 segundos pueden impulsar las ventas hasta un 50%.

Otro resultado destacado es, el 87% de los formatos de publicidad contextual fueron vistos, a comparación del 61% de los anuncios en formatos estándar. También aumentaron los tiempos de visionado de forma significativo, de una media de 3.2 segundos con respecto a los 1.8 segundos promedio de la publicidad en Outstream Video. Finalmente, este tipo de anuncios tuvo una mejor puntuación de APM (segundos de atención por cada 1000 impresiones entregadas) que el resto de medios digitales. Ellos generaron un total de 2.766 segundos por cada 1000 anuncios entregados, 3.3 veces más que el estándar de IAB y un 37% más en comparación con los anuncios de redes sociales.

En la investigación se encuestaron a mil 200 personas mayores de 18 años a los que se les midieron sus patrones de navegación y comportamiento de visionado mediante tecnología de eye-tracking. Los resultados obtenidos se pusieron en contexto comparándolos con los principales formatos de vídeo y display. Los datos de atención recogidos en este estudio han permitido a Lumen construir un modelo predictivo específico para Seedtag y determinar la puntuación de atención para cada formato, emplazamiento y dominio. Esta información permite a las marcas optimizar la calidad de la atención de sus campañas, evitando que se malgasten impresiones.

Martha Carlín, country manager de Seedtag en México, subrayó a NotiPress: "La investigación llevada a cabo con Lumen deja claro que las métricas habituales del sector, como la viewability, no son útiles para determinar la calidad de la atención de la inversión en medios".Rescató también la importancia de invertir el tiempo en las métricas que importan para la publicidad y mezclar la creatividad con la inteligencia contextual con miras a potenciar los resultados en términos de visibilidad para las marcas.