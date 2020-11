Pandemia aceleró la transformación digital de la construcción en América Latina

Transformación digital se convirtió en paso obligatorio para que compañías puedan seguir operando

El sector de la construcción promedia un crecimiento del 1% anual entre el año 2000 y 2020, mientras la economía global creció a un ritmo del 2.8. De acuerdo a McKinsey, es una de las industrias más grandes, pero su productividad aun tiene mucho por mejorar. De hecho, junto al sector de la agricultura, son de las industrias más rezagadas en la adopción de herramientas digitales. NotiPress entrevistó en exclusiva a Luis Herrera, director de negocios para Latinoamérica de Procore Technologies, una firma global de software para la construcción con el fin de ampliar información.

Durante la pandemia, muchas actividades se detuvieron por completo. En México, el sector de la construcción fue declarado prioritario para operar a partir del 1 de junio de 2020 y esto permitió retomar actividad. No obstante, al igual que muchos sectores, las actividades ya no fueron lo mismo que antes y esto obligó a las empresas a adoptar estrategias de transformación digital. En opinión del director de Procore, las empresas deben tomar una decisión, "si uno no toma acción en este momento, va a tener dificultades". La firma estadounidense invierte 80 millones de dólares al año en investigación y desarrollo.

Hay compañías que no tuvieron la posibilidad de adoptar una transformación digital o implementar soluciones tecnológicas para innovar el negocio. Entonces, las firmas que se actualizaron, fueron afectadas económicamente y por eso algunas debieron parar las operaciones. En cambio, otras empresas del sector de la construcción, vieron el momento de crisis sanitaria "como una oportunidad de crecimiento". De cara al futuro, el especialista de origen peruano y radicado en Austin, Estados Unidos, agregó, "veo muy complicado no pensar en hacer un cambio para lo que está pasando y lo se que viene".

Para Herrera, un excolaborador de Dropbox y Dell Technologies, en América Latina ya se visualiza una nueva ola de construcción con mayor consciencia, orientada a edificaciones verdes. Esta tendencia forma parte de prácticas maduras en mercados como el europeo y el estadounidense. Las iniciativas verdes colaboran de forma responsable con el medio ambiente a partir de la gestión de proyectos mediante herramientas tecnológicas.

Entonces, debido a la crisis pandémica y su relación con el medio ambiente, el especialista no duda en animar a empresarios de la construcción a subirse al tren digital. Aunque este cambio podría darse por una mayor consciencia en los negocios, también podría ocurrir como consecuencia de solamente seguir la tendencia del sector. Lo cierto es que la adopción digital promoverá una mejora en la productividad y dará mejores herramientas de gestión a los tomadores de decisión.

Sin espacio para la resistencia al cambio, la pandemia del virus SARS-CoV-2 aceleró la adopción digital del sector de la construcción en América Latina y puso en jaque a empresas. Según datos de Procore, México lidera la innovación a partir de adoptar tecnología en la industria de la construcción, seguido por Chile, Perú y Colombia. La empresa tiene en Estados Unidos al 60% de sus clientes, clasificados como grandes empresas y el otro 40% son pequeñas empresas. Inversa es la cantidad de clientes latinoamericanos, donde el 60% son pymes y el 40% son grandes empresas.