Falso que AMLO busque reemplazo para Gertz Manero tras intervención quirúrgica

La supuesta carta pedía un informe de 13 personas para buscar remplazo al fiscal

Durante el fin de semana del 20 al 22 de enero de 2023, circuló en redes sociales una supuesta carta firmada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual aseguraba que el mandatario buscaba el reemplazo para el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Corroborado, unidad de fact-checking de NotiPress, investigó y encontró apócrifo el documento que circuló en internet.

El documento apócrifo fue dirigido al licenciado Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por parte de López Obrador. Supuestamente, AMLO pidió un informe de 13 personas para buscar remplazo, "...siguiendo los protocolos de emergencia por la posible remoción del Fiscal General de la República por motivos de salud".

Al igual, el fin de semana, predicho deambuló en Twitter este documento apócrifo junto con tweets confirmando la muerte del actual fiscal general de la república. La panista Laisha Wilkins compartió un tweet de su autoría el 21 de enero de 2023 "Listo: Lo que no logró la justicia humana lo logró el cáncer de páncreas… justicia divina #QNDEP".

No obstante, en la conferencia matutina del 23 de enero de 2023, el mandatario mexicano desmintió ambas afirmaciones: Gertz Manero no falleció y AMLO no firmó ni mandó ninguna carta para su reemplazo. AMLO calificó de "miserable" la actitud de los usuarios de redes en torno a la salud del fiscal. En este sentido, también aseguró que Gertz Manero está recuperándose de una intervención quirúrgica en la columna, está bien y está trabajando.

Numerosos usuarios de Twitter criticaron que el fiscal se atendió en un hospital extranjero, "si tenemos un sistema de salud de primer mundo, por que #GertzManero se fue a operar a EEUU?". Un usuario más cuestionó a AMLO sobre una supuesta declaración "él (López Obrador) había dicho que todo funcionario de su gobierno se tenía que atender en ISSSTE".