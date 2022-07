Emprender en Latinoamérica: CEO de Finsocial revela los puntos clave para lograrlo

Emprender es cuestión de atreverse, de innovar y anteponerse a una crisis, son factores que marcan la diferencia en la industria fintech

Hoy en día, emprender no es una actividad dirigida solamente para las empresas, sino también para aquellas personas que desean impulsar una idea innovadora a través de los negocios. En ese sentido, durante el cuarto Congreso Latinoamericano de Innovación, Banca Digital y Tecnología (CLIBT), Santiago Botero, CEO de Finsocial compartió con NotiPress los puntos clave para impulsar el emprendimiento en Latinoamérica.

De acuerdo con Botero, uno de los puntos clave para desarrollar el emprendimiento en Latinoamérica es adoptar las características de un lobo. "Se trata de trabajar en equipo y tener en el entendido que si no casa, no come, esa es la importancia de emprender", aseveró.

Aunado a ello, el CEO de una de las empresas fintech mas importantes en Colombia informó que emprender es un arte y otra clave para impulsar un emprendimiento en la región es ser socialmente responsable. "Estas herramientas son clave para soñar en grande, y al mismo tiempo, se puede construir una organización financiera basada en el compromiso social", subrayó.

Santiago Botero hizo énfasis en darle a la empresa calidad social para poder tener excelentes trabajadores y otorgarles la oportunidad para seguir creciendo dentro de una compañía. De esa manera, los trabajadores podrán dar lo mejor de sí con el fin de impulsar los objetivos de una compañía, sin afectar los intereses personales.

Otro aspecto clave para impulsar el emprendimiento en América Latina que mencionó el CEO de Finsocial fue anteponerse a un momento de crisis, ser capaz de ser resiliente y encontrar una oportunidad en situaciones adversas. "Saber mitigar las crisis es fundamental para emprender, en las crisis existen dos tipos de personas: quienes se sientan a llorar y los que venden pañuelos".

Adicionalmente, prepararse a largo plazo podrá dar frutos a futuro, ya que adaptarse a las necesidades del mercado abre las posibilidades de crecer. Esto respecto a un momento adverso, cuando las posibilidades de aumentar las ventas de un negocio parecen imposibles.

Según Botero, las claves para emprender en momentos complejos son prepararse para subsistir por un tiempo más largo y poner hitos. Además, estar muy atento a las nuevas opciones y oportunidades, es decir, ser resilientes, disminuir un poco la velocidad, revisar el camino y pensar.

Para el CEO de Finsocial pensar en lo básico siempre tendrá un valor agregado; pensar y tener actitud de líder permitirá no mostrar debilidad a los trabajadores en un momento de crisis. Igualmente, para impulsar el emprendimiento en Latinoamérica es clave disfrutar la vida y jugar a ser el número uno. Estas son características que debe tener un nuevo emprendedor para generar empatía con los clientes ser disruptivo en la industria fintech.