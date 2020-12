Cuál es la efectividad del cierre de fronteras en la propagación de la Covid-19

Estudios apuntan a la existencia de un beneficio, aunque la influencia de estas medidas en el curso de las epidemias locales es modeta

Con la aparición de una nueva variante del virus SARS-CoV-2 en Reino Unido, se ha reavivado el debate sobre las restricciones a los viajes y el cierre de fronteras. A inicios de diciembre, la Organización Mundial del Turismo (OMT) reportó que el 70% de los destinos habían levantado ya las restricciones a los viajes. No obstante, con la aparición de esta nueva variante de coronavirus, más de 50 países anunciaron nuevas restricciones de viaje a Reino Unido, aunque algunas han comenzado a retirarse. Respecto a la efectividad de dichas medidas en la propagación de la Covid-19, esto se ha dicho dentro de la comunidad científica.

Al comienzo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó el cierre de fronteras, pese a haber declarado la emergencia sanitaria global por el brote de SARS-CoV-2. No obstante, muchos países respondieron con restricciones a los viajes e incluso con el cierre total de fronteras, en algunos casos. Esto provocó una caída del turismo sin precedentes. Según la OMT, el número global de turistas internacionales disminuyó en 2020 un 71.9% con respecto a 2019.

Pese a la opinión de que estas restricciones no funcionan en lo absoluto, algunos modelos teóricos apuntan a la existencia de un beneficio, aunque limitado. En un metaanálisis de varios estudios, se encontró un amplio acuerdo respecto a la existencia de cambios importantes en la dinámica de las primeras fases de la pandemia como consecuencia de las medidas. Los modelos analizados muestran una disminución en la llegada de gente con Covid-19 a algunos países a partir de las restricciones a los viajes. Esto según el análisis publicado a finales de noviembre en el servidor de preimpresión medRxiv.

No obstante, sólo uno de los estudios analizados abordó el tema del cierre de fronteras en Wuhan, la ciudad china donde comenzó la pandemia. De acuerdo con este estudio publicado en la revista Science, para el 23 de enero, cuando se declaró esta restricción, muchas ciudades chinas habían recibido ya viajeros infectados con el virus. Además, la cuarentena impuesta en la ciudad únicamente retrasó la progresión epidémica en China continental tres o cinco días. A escala internacional, el efecto fue mayor, reduciendo la importación de casos en un 80% hasta mediados de febrero.

A pesar de esto, los resultados modelados apuntan a que el 90% de las restricciones sostenidas de viajes desde y hacia China continental sólo afectaron modestamente la trayectoria de la pandemia. Según los autores, la detección temprana, el lavado de manos, el autoaislamiento y la cuarentena domiciliaria resultan más efectivos en comparación con las restricciones de viaje.

Otro estudio publicado en The Lancet modeló la trayectoria de contagios de no haberse implementado reducciones a la movilidad. Según su modelo, de haber continuado el volumen de movilidad de 2019, en mayo, los viajeros internacionales habrían contribuido a más del 10% de casos de Covid-19 en 102 países. Igualmente, con el volumen de movilidad de 2019, la contribución en septiembre habría sido menor al 10% en 106 países y menos del 1% en 21. No obstante, con el nivel de movilidad de 2020, los casos importados en septiembre son de menos de 10% en 125 países, y menor al 1% en 44 países.

Debido a esto, el estudio concluye que, aunque las restricciones de viaje contribuyan al control de la epidemia en ciertos países, en otros podría no ser el caso. En algunos países, las restricciones estrictas a los viajes podrían tener poco impacto en la dinámica de la epidemia. La excepción sería en países con una baja incidencia de Covid-19 y una alta llegada de extranjeros, o donde las epidemias están cerca de los puntos de inflexión para un crecimiento exponencial. Los autores del estudio recomiendan considerar la incidencia local de Covid-19, el crecimiento de la epidemia local y los volúmenes de viaje antes de implementar dichas restricciones.

Aunque la existencia de una nueva variante del virus causante de la Covid-19 puede asustar a muchos, debe considerarse la evidencia científica antes de declarar un cierre de fronteras. En este caso, es necesario conocer realmente la efectividad de estas medidas en la propagación de la enfermedad. Además, aunque en otros países puedan decretarse estas medidas, es importante comprender que éstas no son igualmente eficaces en todos los países y depende completamente del contexto específico de cada uno.