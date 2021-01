De cara a 2021, cuáles son los hábitos de ahorro de los mexicanos

Un 20% de los participantes señalaron el tener un menor ingreso como la principal barrera para mantener un ahorro

El 2020 fue un año difícil, con un impacto no sólo en la cuestión sanitaria, sino también en las finanzas de muchas familias y personas alrededor del mundo. Una encuesta realizada por la aplicación bancaria albo indica, en México, el 20 por ciento de los encuestados consideró recibir un menor ingreso como la principal barrera para mantener un ahorro. Ante este panorama, los expertos señalan necesario fortalecer los hábitos de ahorro a fin de prepararse para los imprevistos propios de la situación actual.

Según la encuesta, realizada en octubre de 2020 en conjunto con el laboratorio de investigación financiera Common Cents Lab, otro 17% mencionó el aumento de sus gastos como impedimento para mantener un ahorro. De igual forma, un 14 por ciento señaló como motivo, además, la adquisición de nuevas deudas. El porcentaje restante mencionó que se les complica llevar un ahorro debido a emergencias, falta de un remanente, gastos no esenciales, el no saber cuándo ahorrar, falta de esfuerzo, entre otros. La encuesta también arrojó, menos de un 5% de los encuestados reportan no tener problemas para mantener su ahorro.

Entre quienes han conseguido ahorrar con éxito en el pasado, 20% reconoció como fundamental contar con el hábito y con una meta importante. Otro 13 por ciento consideró necesario contar con una app para ayudarse a ahorrar. Los participantes también citaron como factores que ayudaron a un ahorro exitoso el contar con menos gastos, ahorrar en efectivo, aumentar los ingresos, los ingresos inesperados, las tandas, el ahorro automático, entre otros.

Respecto a la demografía de sus usuarios participantes de la encuesta, albo señala que el promedio de edad es de 32 años. Asimismo, la encuesta indica, los trabajadores más ahorrativos pertenecen al sector privado o independiente. Referente a la forma de recibir sus ingresos, los trabajadores del sector público o privado reciben su salario de forma semanal o quincenal. En comparación, los trabajadores independientes y dueños de empresas lo reciben por proyecto. En este sentido, 52.38% de los participantes cuentan con ingresos por debajo de los 12 mil 500 pesos, cantidad considerada como ingresos bajos o moderados.

Para mantener finanzas personales sanas, los expertos recomiendan establecer una meta de ahorro clara. Esto permitirá escoger, en congruencia, la mejor herramienta o el mejor método para llevarlo a cabo. Además, es importante hacer del ahorro una actividad sistemática y planeada. Se debe evitar, en la medida de lo posible, limitarse a ahorrar sólo cuando sobra una cantidad del gasto mensual.

También se recomienda diversificar el ahorro a través de la inversión, cuando es posible, para poner a trabajar el ahorro y, con ello, obtener ganancias. Igualmente importante es controlar los gastos, manejar equitativamente el dinero, evitar deudas caras y revisar detalles como el costo anual total (CAT) y las tasas de interés cuando se solicita un crédito.

Pese a la pandemia de Covid-19, 2020 registró un crecimiento del sector fintech, donde pertenecen empresas como albo. En específico, el reporte Fintech Radar México, de la compañía de construcción de startups Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contabiliza un incremento del 14% con respecto de 2019. Sobre esto, Prestadero, una fintech de financiamiento colectivo, reportó un aumento en la solicitud de préstamos en su plataforma durante el mes de mayo de 2020. Señalaron que, durante el último mes de la jornada de sana distancia los hombres solicitaron, en promedio, 65 mil pesos y las mujeres, 62 mil.

Todo apunta a que, durante 2021, el efecto de la pandemia continuará, y posiblemente mucho tiempo más, con una lenta recuperación. Ante esta situación, es importante echar un vistazo a los hábitos de ahorro. Si se consigue afianzar el ahorro como un hábito recurrente, los mexicanos podrían estar mejor preparados para enfrentar los retos financieros de la Covid-19.