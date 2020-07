Crowdfunding, una opción segura de inversión en tiempos de Covid-19

Esta alternativa asegura más ganancias y beneficios a largo plazo

La pandemia de coronavirus ha ocasionado una crisis económica en la cual se han perdido millones de empleos y muchos han optado por retirar sus pensiones por miedo a una mayor recesión económica. Debido a esto, según Prestadero, el afore y los ahorros personales serán insuficientes para el retiro y recomienda al crowdfunding (fondeo colectivo) como una opción segura de inversión en tiempos de Covid-19.

Muy pocas personas hacen aportaciones adicionales a su afore y muchos no tienen un fondo de ahorro personal aparte de este. No obstante, el problema no radica en esto sino en los fondos de afore que serán insuficientes para mantener una buena vida en el retiro. Según datos de la Secretaria de Desarrollo Social, más del 50% de los adultos mayores necesitarán un empleo para sobrellevar su vejez.

Asimismo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el ahorro que los empleados hacen en su afore para obtener una mejor pensión se vio afectada en abril de 2020 por una caída anual del 83.1%, cuando se perdieron cerca de 12.5 millones de empleos en el país. De igual manera, de enero a mayo, las personas retiraron alrededor de 6 mil 685 millones de pesosde sus afore por causas de desempleo.

Por todo esto es recomendable tener un plan alterno para el retiro y es importante hacer uso de la nueva tecnología, la innovación y el surgimiento de nuevos modelos de inversión para generar y asegurar esta estabilidad económica en la vejez.

Uno de esos modelos puede ser la inversión a través de crowdlending o financiamiento colectivo de deuda. Por ello, Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero, asegura:"Una vez que el adulto mayor se termine su fondo de ahorro del afore, no recibirá nada más, por lo que la clave es entender qué tipo de vida queremos para saber cuánto más debemos ahorrar o invertir en una vía cómo el crowdlending y disfrutarlo los últimos años de nuestra vida".

Actualmente los préstamos entre personas han cobrado mayor relevancia por los grandes beneficios que conlleva este tipo de transacciones. Debido a que no existen intermediarios, tanto el prestamista como el solicitante evitan pagar comisiones o cargos ocultos generando ganancias más altas para ambos.

Es recomendable buscar alternativas de ahorro para tener mejores rendimientos en el retiro. Por ello se recomienda al crowdfunding como una opción segura para inversión en tiempos de Covid-19, debido a que se fondean los mejores créditos donde los inversionistas tienen la libertad de escoger dónde prestar, los porcentajes de impago son bajos, hay menos tasa de interés de por medio en cada préstamo y resulta mucho más rentable que otros productos bancarios.