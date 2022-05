Cómo negociar un aumento de sueldo con 5 sencillos consejos

Estar abierto a aceptar otros beneficios es importante en la negociación

De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el ingreso promedio de un profesionista en México es de 12,931 pesos. Sin embargo, muchos profesionistas aspiran a ganar más dinero del que perciben actualmente, por ello es importante saber negociar un aumento de sueldo. En ese sentido, es necesario para el profesionistaconfiar en el valor que le brinda a la empresay considerar su profesionalismo para negociar con el empleador de manera correcta.

Por ello, Madalina Secareanu, gerente senior de comunicación corporativa de Indeed Latinoaméricainformó aNotiPresssobre la mejor manera de solicitar un aumento de sueldo. Lo primero, de acuerdo con Secareanu, esentender si es el tiempo ideal para hacerlo. Por lo cual recomienda solicitarlo si se tiene al menos un año en la empresa. Igualmente, se puede pedir en caso de que se haya asignado una mayor responsabilidad o un nuevo puesto de trabajo.

Además, la plataforma de empleos, Indeed, por medio de un comunicado diocinco tácticas para negociar el aumento de sueldo ante los jefes. Lo primero esinvestigar datos salariales, es decir el promedio, del puesto, así como del nivel de experiencia. Para esto, se puede preguntar a otras personas de la compañía con puestos o experiencia similares o bien, en plataformas que muestren los salarios promedios de diversas posiciones. La segunda táctica fue considerar la situación actual de la empresa, es decir, familiarizarse con las finanzas y el desempeño financiero del lugar de trabajo en los últimos meses. Esto es útil para saber si la compañía está en crecimiento o no, en caso de no estarlo, difícilmente podrá ofrecer aumentos.

Como tercera táctica, la plataforma recomendóreflexionar los logros en el puesto de trabajo para convencer al empleador de que el aumento es merecido. Asimismo, si se incrementó la responsabilidad o se establecieron roles adicionales, se puede solicitar un incremento de sueldo proporcional a la carga extra de trabajo. Por su parte, es importante determinar la cifra objetiva y el rango del aumento de sueldo para presentarlo en la negociación. Dicho rango debe de iniciar con la cifra más baja que sea aceptable y finalizar con la más alta, esto basándose en la investigación previa. Asimismo, es importante preparar una presentación y practicar la negociación. Para esto será recomendable tener argumentos organizados, llevar notas para guiarse, preparar respuestas, preguntas y contra argumentos.

De igual manera, Secareanu, aconsejó no solo considerar el monto del salario, sino diversos beneficios a los cuales se estaría dispuesto aceptar o negociar. Estos pueden incluir días de trabajo remoto, participación en las ganancias, asistencia médica, desayunos, almuerzos o meriendas gratuitas, entre otros. Independientemente de eso, es importante tener una buena relación en el entorno laboral, por ello considerar esas alternativas y saber cuándo y cómo aceptar una respuesta negativa en la negociación.