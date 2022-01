Acciones de Sony sufren tras anuncio de Microsoft y Activision Blizzard

Adquisición podría perjudicar la posición de Sony en la Guerra de consolas

Tras anunciar Microsoft sus intenciones de comprar la compañía Activision Blizzard, las acciones de uno de sus principales competidores, Sony, sufrieron una baja importante. El valor de esta en la Bolsa de valores de Tokyo, donde cotiza la compañía tecnológica japonesa, sufrió una baja de 12 por ciento al cierre del día 18 de enero 2022.

Esta baja podría deberse a preocupaciones de los inversionistas en la posibilidad de la compañía japonesa de competir con su hardware Playstation 5 en la llamada"guerra de consolas". En gran medida, las preferencias de los consumidores por determinado hardware depende de los títulos exclusivos que puedan ostentar cada una de las compañías fabricantes. "Sea o no el contenido de Activision Blizzard progresivamente convertido en exclusiva de la plataforma y servicios de Xbox, la inclusión de nuevos lanzamientos en el Game Pass debilitará la posición de Sony en el mercado", comentó al respecto Piers Harding-Rolls, de la consultora especializada Ampere Analysis.

Con la adquisición de Activision Blizzard, Microsoft podría reservar para su línea de consolas Xbox propiedades intelectuales (IPs) de gran envergadura como Call of Duty, Diablo, Overwatch, Starcraft o World of Warcraft. Por otra parte, la adquisición le daría derecho a la compañía de Redmont a incluir estos títulos, que abarcan cerca de 400 millones de jugadores activos, en su atractivo esquema de juego sobre demanda Game Pass.

Por una parte, el otro gran competidor en la guerra de consolas, Nintendo, no ha sufrido castigo alguno por parte de los inversionistas. La gran N incluso experimentó un aumento en su valor de 1.46% al finalizar la jornada del 18 de enero 2022. Aunque marginal, habla de la posición relativamente resiliente que ocupa la compañía japonesa en la guerra de consolas. Ello, pues la consola Nintendo Switch dispone de recursos de hardware limitados con respecto a la Xbox Series S/X y la Playstation 5, por lo que no compite necesariamente en el mismo mercado. A su vez, la compañía ha sido históricamente celosa de franquicias exclusivas como Mario Bros, Metroid y The Legend of Zelda, las cuales gozan también de amplia popularidad, aunque en un nicho diferente de jugadores.

Sony, por otra parte, posee IPs como God of War, LittleBigPlanet, The Last of Us, Gran Turismo, Spider-Man y Ratchet & Clank. A su vez, la compañía presentó en CES 2022 un nuevo proyecto de realidad virtual conocido como PSVR2. Si bien Sony tiene importantes franquicias de videojuegos bajo su manga, con la previa adquisición del estudio Bethesda Microsoft se encuentra en camino de ostentar un número sustancialmente mayor de exclusivas para la Xbox en comparación con Sony y Nintendo.