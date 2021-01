Estereotipos de género y raza, proyectos ganadores de beca Definition Future

Esta beca busca, en particular, brindar un apoyo financieros y tutorías para los talentos creativos emergentes

Muchos conocen el dicho "una imagen dice más que mil palabras", siendo la fotografía un ejemplo de cómo talentos creativos han usado las imágenes como soporte para poner al ojo del mundo algunas problemáticas que lo aquejan. Ante este panorama de naciente talento, Getty Images y su subsidiaria iStock dieron a conocer a los fotógrafos y cineastas ganadores de su beca Definition Future.

Definition Future consta de tres subvenciones de 10 mil, 7 mil y 3 mil dólares, se repartirán en los tres primeros lugares, respectivamente. Esta beca busca, en particular, brindar un apoyo financieros y tutorías para los talentos creativos emergentes para explorar las complejidades que pueden deparar el futuro. A través de la lente de la creatividad y narración visual, estos artistas trabajan con la identidad racial, estereotipos y nuevas masculinidades para crean un lenguaje visual en común.

El primer lugar se lo llevó Hidhir Badaruddin, fotógrafo residente de Londres y recién graduado del London College of Fashion. Se identifica como un hombre gay del sudeste asiático de Singapur, y con su serie Younglawa busca retratar las nuevas masculinidades asiáticas, sumergiéndose en la identidad racial y los estereotipos de género. "Espero desafiar el estereotipo del hombre asiático y celebrar su juventud, ternura y alma. Quiero que el mundo sepa cuán diversos y multifacéticos pueden ser los hombres asiáticos, celebrando todos los matices y sexualidades", dijo el fotógrafo en un comunicado para NotiPress.

Isabel Okoro, fotógrafa con residencia en Toronto, Canadá y criada en Lagos, Nigeria obtuvo el segundo premio de Definition Future. Su trabajo, que trastoca la identidad racial, proyecta la juventud negra, enfatizando las interacciones entre la patria y la diáspora. "Mi trabajo es una combinación de pensamientos que reconocen el pasado, confrontan el presente e imaginan un futuro. Me gustaría compartir esta historia porque creo que es una buena representación de lo que es distante pero alcanzable", mencionó Okoro.

Getty Images Climate Visuals es una campaña por el #CambioClimático. Tiene como objetivo apoyar la creación de nuevas #historias con imágenes



➔ https://t.co/UsC6OhLWnF pic.twitter.com/mr2bVM8XYO — My Press (@mypress_mx) February 27, 2020

Asimismo, el tercer premio fue otorgado a Ebony Blanding, una escritora y cineasta negra con sede en Atlanta. En su película ESCUCHA A LAS SIRENAS busca explorar las complejidades y posibilidades de la identidad racial en la niñez y las mujeres negras. "ESCUCHA A LAS SIRENAS es mi carta de amor a la imaginación feminista negra y una historia corta pero épica sobre Jordan Conway", contó la cineasta. "[Ella es] una aventurera curiosa y entusiasta de las sirenas en un viaje de pesca con su padre que encuentra una sirena angustiada y la lleva de regreso a Atlanta para cuidarla para que ella descubra que no es exactamente lo que parece".

Las presentaciones, que suman más de 250, fueron evaluadas por un panel líder en la industria, entre ellos Guy Merrill, director de arte de Getty Images Creative. Asimismo, evaluaron Antwaun Sargent, crítico y curador de The New Black Vanguard: Photography between Art and Fashion, y Jimena Acosta, curadora de diseño y arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno, Ciudad de México.

#Vida | Getty Images y Verizon Media apoyan con beca global talento creativo de fotógrafos.



La Beca Creativa, en su quinto año, tiene la intención de descubrir y fomentar el talento creativo.



✍️https://t.co/j8amxCjkhT pic.twitter.com/naUcJLxjC8 — My Press (@mypress_mx) September 23, 2019

Polly Irungu, periodista multimedia, editora, fotógrafa y fundadora de Black Women Photographers, Henki Leung, diseñador y director creativo en Airside Japan y Deby Sucha, fotógrafa y colaboradora de Getty Images también fueron jueces. "Al apoyar a estos tres creativos increíbles y ayudarlos a continuar haciendo lo que los inspira, al mismo tiempo que traemos arte al mundo, podemos romper fronteras colectivamente, romper estereotipos y hacer avanzar con confianza nuestro lenguaje visual global" señaló Merrill al hablar sobre la beca Definition Future.

Por otro lado, además del financiamiento de la beca Definition Future, los ganadores tendrán la oportunidad de licenciar su trabajo en los sitios web de Getty Images e iStock a una tasa de regalías del 100 por ciento. Sin lugar a duda, las nuevas generaciones se están abriendo paso de la mano del arte como la fotografía o el cine para retratar las identidades raciales y nuevas masculinidades, así como para romper fronteras y estereotipos.