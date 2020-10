Getty Images y iStock otorgarán beca de 20 mil dólares para impulsar arte emergente

Las presentaciones serán evaluadas por un panel líder en la industria

Getty Images, empresa mundial dedicada a las comunicaciones visuales que celebra su 25 aniversario, y su subsidiaria iStock, anunciaron el 19 de octubre de 2020 el lanzamiento de su más reciente beca creativa "Definición del futuro". Diseñado para apoyar el talento creativo emergente, Creative Bursary otorgará tres subvenciones de 10,000, 7,000 y 3,000 dólares, respectivamente, en función de brindar el apoyo financiero y la tutoría necesarios durante una época de cambios increíbles e innumerables desafíos.

La beca creativa de la empresa dedicada a la comunicación visual ofrece a los creadores de contenido emergentes la libertad financiera para explorar, a través de una narración visual innovadora, lo que el futuro puede deparar, con toda su complejidad e imprevisibilidad. La serie está abierta a cualquiera que esté en el inicio de su carrera, y busque desafiar las percepciones y al mismo tiempo remodelar y redefinir el mundo.

"Vivimos una época sin precedentes y reconocemos el papel que juega la narración en términos de definir cómo podría ser y cómo será el futuro", explicó Guy Merrill, director de arte global de Getty Images en un comunicado enviado a NotiPress. "A medida que forjamos un nuevo camino a escala global es más importante que nunca apoyar a la próxima generación de creativos y brindarles los medios necesarios para perseguir su pasión por el tipo de narración que rompe los límites creativos y visuales y, a su vez, mueve nuestro lenguaje visual hacia adelante".

Asimismo, las presentaciones serán evaluadas por un panel líder en la industria, incluyendo al propio Merrill, y Antwaun Sargent, crítico con sede en Nueva York y curador de The New Black Vanguard. De igual forma, en la categoría Photography between Art and Fashion estarán evaluando Jimena Acosta, curadora de diseño y arte contemporáneo con sede en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno, Ciudad de México; Polly Irungu, periodista multimedia de Nueva York, editora digital, fotógrafa y fundadora de Black Women Photographers; Henki Leung, diseñador y director creativo con sede en Tokio, en Airside Japan, así como Deby Sucha, con sede en Tokio y Los Ángeles, fotógrafa y colaboradora de Getty Images.

Además de las subvenciones, los tres beneficiarios tendrán la oportunidad de licenciar su trabajo ganador en los sitios web de Getty Images e iStock a una tasa de regalías de 100 por ciento. Los solicitantes deberán presentar un proyecto nuevo o existente, ya sea de fotografía, videografía o ilustración, junto con un portafolio de su trabajo y un breve ensayo que describa su intención e inspiración. Abierta la inscripción, esta iteración de Creative Bursary se cierra el 9 de noviembre, justo antes de la medianoche (EST).

La beca creativa de Getty Images e iStock es parte del programa de subvenciones más amplio de la empresa dedicada a la comunicación visual que, desde sus inicios, lleva otorgados 1,7 millones de dólares a fotógrafos y cineastas de todo el mundo para apoyar el talento emergente de artistas.