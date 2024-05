Conexiones entre la gastronomía oriental y el mercado mexicano

Gastronomía oriental incrementa su aceptación en el mercado mexicano

Para México, la gastronomía oriental es cada vez más atractiva y su aceptación en el mercado llevó a marcas a crear un puente que conecte la gastronomía asiática con el mercado mexicano. Alejandro Gutiérrez, director general de GUVAL Foods, explicó en entrevista exclusiva con NotiPress sobre la visión y crecimiento de su empresa, que logró posicionarse como un referente en la distribución de ingredientes y productos orientales en México. La compañía abrió el mercado al consumidor mexicano, acercando la cultura gastronómica de países como Japón y Corea.

El interés de Gutiérrez en la cultura oriental comenzó cuando trabajó para una empresa japonesa por casi siete años. "Después de empaparme de todo lo que era cultura japonesa, que no tenía nada que ver con temas alimenticios, se da una oportunidad de empezar a distribuir abarrotes en general, específicamente empiezo yo a hacerla, prácticamente era yo el fundador, yo me aventaba todo el trabajo", comenta con entusiasmo.

Por ello, la curiosidad lo condujo a sumergirse más en la cultura japonesa, comenzando a ofrecer productos como arroz para sushi y otros ingredientes básicos. "Me atrapó más allá de la comida, toda la cultura. Entonces me empecé a enfocar a buscar alternativas para poder traer inicialmente insumos que no eran fáciles de encontrar aquí en México", relató.

Así, nacieron las marcas Satoru y Morimoto, con el objetivo de acercar la gastronomía oriental al mercado mexicano. "Empezamos de hecho a crear una propia marca, una propia identidad", explica. Este enfoque resultó exitoso, ya que la empresa ofrece hoy kits para preparar sushi en casa, además de un arroz especial para sushi que ya viene cocido y listo para usar.

La compañía también desarrolló kits con ingredientes específicos para diferentes tipos de rollos y utensilios, todo orientado a crear una experiencia completa en la cocina. Gutiérrez explicó, crearon el concepto de la «Sushi experiencia», para que la gente tenga esa experiencia familiar de crear su propio rollo, afirma Gutiérrez. Incluso, llevan la experiencia a centros comerciales en conjunto con marcas como MasterChef y Liverpool.

[img2]

Por otro lado, Gutiérrez explicó, el auge de la comida coreana abrió otro frente de crecimiento para la firma mexicana, que estableció alianzas con marcas como Otogi y Nong Shin. El ejecutivo explicó, el gobierno de Corea tiene programas de incentivos para importadores de sus productos, algo que permitió hacer una sinergia con ellos.

GUVAL Foods también impulsa la venta de ingredientes coreanos a través del e-commerce y las tiendas oficiales en MercadoLibre y Amazon. También a través de alianzas estratégicas con autoservicios, sus productos están disponibles en más de 3 mil puntos de venta. La empresa mexicana logró un crecimiento sostenido en el mercado mexicano gracias a su enfoque en acercar la gastronomía oriental a los consumidores mexicanos.