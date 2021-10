¿Tiene Spotify un sesgo hacia cierta música?

Distintos sectores de la industria musical denuncian inequidades dentro del funcionamiento de Spotify, en favor de las grandes discográficas

Las plataformas de streaming son una tendencia en expansión y Spotify es una de las más populares para el streaming de música. Tras iniciar en 2008 con un crecimiento lento, en 2021 cuenta ya con más de 365 millones de usuarios mensuales, según los especialistas de mercado Statista. Pese a la amigabilidad de esta plataforma para reproducir música, muchos actores de la industria musical cuestionan sus prácticas y en particular señalan la existencia de cierto sesgo dentro de su funcionamiento.

Investigadores de la Universidad de Minnesota investigaron respecto a la existencia de algún sesgo dentro de la plataforma de streaming, concentrándose en particular en una playlist curada de nombre New Music Friday. En un resumen de prensa del 5 de octubre de 2021, la Universidad de Minnesota señala que ésta se trata de un ranking curado y no se basa en cantidad de reproducciones.

Al analizar dicha lista musical, los investigadores llegaron a tres principales conclusiones respecto a un posible sesgo dentro de Spotify. La primera fue que el lugar dentro de la lista de reproducción explica aproximadamente la mitad de la relación entre la clasificación del curador y el eventual streaming de una canción. En segundo lugar encontraron una mejor clasificación para los sellos independientes dentro de la playlist en comparación con su desempeño en cantidad de reproducciones. En consecuencia, los sellos musicales independientes reciben un aumento promedio de dos rangos en la lista de reproducción. Finalmente, en menor medida, la música de mujeres recibe igualmente una mejor clasificación en la playlist, pese a una aparente falta de justificación a través de sus eventuales reproducciones.

Según la publicación de prensa de la universidad, dichos resultados apuntan a un sesgo en favor de sellos independientes y de la música de mujeres y contrario a los grandes sellos discográficos. No obstante puntualiza que esta conclusión corresponde únicamente a la playlist editorial New Music Friday y no indaga en la composición de otras listas de reproducción de la plataforma. Además, subraya, este sesgo no compensa otros rezagos dentro de Spotify para este sector de la industria musical.

En concreto, señala la universidad, la música hecha por mujeres representa únicamente una cuarta parte del streaming en Spotify, una proporción baja comparada con la cantidad de usuarias dentro de la plataforma. Igualmente, esta proporción es menor al número de mujeres haciendo música y de mujeres dentro de la población en general.

Respecto a los retos de la música independiente, una investigación de la Universidad de Anglia del Este consultada por NotiPress señala que ésta recibe un menor acceso a playlist de plataformas de streaming como Spotify. Según señala el estudio publicado en la revista Competition Policy International, las grandes discográficas tienen una ventaja injusta respecto al acceso a listas de reproducción, llevándose en consecuencia la mayor parte de los ingresos por suscripción.

Como toda nueva industria, la del streaming aún requiere de algunas modificaciones en su funcionamiento para resolver las distintas inequidades con las que opera. En este sentido, los investigadores deben continuar con el escrutinio de las prácticas de plataformas como Spotify para detectar sesgos y áreas de oportunidad para permitir una competitividad justa de los sellos independientes frente a las grandes discográficas.