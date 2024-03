Cáncer de mama y sus factores de riesgos: cuáles son y cómo controlarlos

El diagnóstico temprano ha hecho del cáncer de mama, el segundo más común entre mujeres, una afección cada vez más curable

El cáncer de mama es el segundo más común entre mujeres, con su diagnóstico temprano y conocimiento sobre sus factores asociados, es una enfermedad cada vez más curable. Esto de acuerdo con la opinión y juicio de expertos, como la doctora Priya Ramshesh, oncóloga torácica y hematóloga del Hospital Houston Methodist. Quien afirma, las mamografías anuales después y el conocimiento sobre los factores de riesgo de cáncer de mama pueden auxiliar a reducir el riesgo de desarrollar esta afección o en su caso a ahondar en pruebas para detectarla de manera temprana.

Ramshesh señala, tener uno o más de los factores de riesgo, no determina que una mujer vaya a tener cáncer de mama, así como no tener alguno significa no vaya a desarrollarlo. Sin embargo, detalla, conocer aquello asociado a la enfermedad proporciona una guía a las mujeres para reducir sus posibilidades de desarrollar cáncer de mama. Al respecto, menciona, "Los mayores efectos de riesgo para el cáncer de mama son ser mujer y envejecer, no son factores que podamos cambiar, por lo cual se recomiendan mamografías anuales para todas las mujeres a partir de los 40 años".

Aunado a ello, destaca, pese a que otros factores no pueden modificarse, estos pueden dar pauta sobre cómo abordar la reducción o detección del cáncer. Para ejemplificar, Ramshesh refiere, 10% de los cánceres de mama se asocian con riesgo genético, y aunque no es un factor modificable, da una pauta sobre cómo debe abordarse su diagnóstico, como puede ser, con pruebas a edad temprana.

"Tener un familiar con cáncer de mama no significa automáticamente que haya mayor riesgo de desarrollarlo, pero significa que los médicos precisan de más información para descartar esto". De esta forma precisa, conocer antecedentes familiares de enfermedades crónicas y realizar estudios permite a los médicos determinar si existe riesgo hereditario o alguna mutación relacionada con el cáncer de mama.

Tomando ello en cuenta, la especialista enumera los principales factores de riego asociados al cáncer de mama. Además de los ya mencionados, destaca, los antecedentes personales de radioterapia torácica, antecedentes de cáncer de mama o afecciones relacionadas con este. Al igual que el alto nivel de estrógenos, sobrepeso, desnutrición, sedentarismo, uso a largo plazo de terapia de reemplazo hormonal y no haber estado embarazada.

Referente con los niveles de estrógeno, la experta, explica, "cuanto a más estrógenos estés expuesta, mayor es el cáncer de mama". Si bien, la exposición a los estrógenos puede no ser modificable, al no ser controlable el momento de tener el primer período o de presentar menopausia de manera tardía, ciertas elecciones de estilo de vida influyen en los niveles de dicha hormona, según lo declarado por Ramshesh.

Dado que comprender algunos factores de riesgo puede ayudar a reducir los riesgos de padecer cáncer de mama, Ramshesh, destaca la importancia de acudir a un especialista. "Es muy importante platicar con el ginecólogo sobre antecedentes y factores de riesgo, pues existen vínculos más sutiles, el cáncer de ovario, cáncer de mama masculino, cáncer de colon".

Así, comparte algunas recomendaciones que pueden ser benéficas para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Conocer los antecedentes médicos de la familia, pues esto puede ayudar a determinar si podrías necesitar una prueba de detección de cáncer de mama antes de los 40 años. Mantener un peso saludable y ser consciente del peligro de la grasa visceral en relación con el aumento en el riesgo de padecer cáncer mamario. Llevar una dieta saludable, eligiendo verduras, frutas, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa y proteínas magras en lugar de carnes grasas y alimentos procesados, y ser físicamente activa.

Mas, Ramshesh, recuerda, aunque estas recomendaciones no son una forma de prevenir el cáncer, ponen de relieve la importancia de seguir las pautas de detección de cáncer. Como lo es, hacerse una mamografía cada año, después de cumplir 40 y visitar regularmente a un especialista y hablar con este sobre los antecedentes y otros factores de riesgo.