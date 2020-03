AMLO llama a actuar con tranquilidad y prepara plan por propagación de COVID-19

El presidente de México pidió a la población mexicana actuar de forma responsable, calmada y no caer en el pánico

En la habitual conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó los planes perfilados por el gobierno en función de hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

AMLO mencionó, ante el brote de COVID-19 en México se prepara el Plan DN-III, para usarlo en caso de ser necesario. Asimismo, contará con la intervención del Ejército y la Secretaría de Marina. "Si se requiere, ya se está preparando el Plan DN-111 con este propósito. Vamos a contar, como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, sus instalaciones, está todo el gobierno preparado", informó el Ejecutivo en la mañanera.

Por otro lado, el presidente de México pidió a la población mexicana actuar de forma responsable, calmada y no caer en el pánico, ya que aseguró, México está preparado de manera médica y económica ante la pandemia con un plan de acción a favor de los enfermos. "Primero los pobres, los más necesitados. Hay que decirle a la gente que se actúa de manera responsable y no debe caer en psicosis, no perdamos la calma" prosiguió ante medios.

Reiteró que actualmente el gobierno es "fuerte" y no permitirá usar la enfermedad para actividades corruptas. Asimismo, el presidente también hará uso del protocolo previsto por la Secretaría de Salud, evitando aglomeraciones y tomando las medidas preventivas adecuadas en función de salvaguardar su integridad; en este sentido, AMLO informó, hay un plan de atención a enfermos, espacios, camas suficientes y medicamentos necesarios.

Además, la Guardia Nacional ayudará en la dispersión de apoyos para los adultos mayores, los cuales por orden presidencial se repartirán dos meses de adelanto. Se distribuirán 40 mil millones de pesos, "donde está más fácil es con dispersión de los bancos, donde nos cuesta más es dónde no hay instalaciones bancarias y hay que llevar el dinero y también en esto no va a apoyar la Guardia Nacional, al distribuir fondos a todo el país".

Hugo López-Gatell, subsecretario de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud explicó, cada persona infectada es capaz de contagiar a otras tres o cuatro. Mencionó la urgencia de "romper con mitos" respecto a lo que se necesita para evitar contagios, por ejemplo, usar ropa hermética o usar mascarillas. Según el subsecretario, como medidas de protección no se necesita que la población use mascarillas N-95, "eso es espectáculo, no ciencia. Sólo el personal de salud que esté en contacto con los pacientes tiene la opción de utilizar este tipo de mascarilla".

De esta manera, AMLO y parte de su gabinete de gobierno llama a la población mexicana a actuar con tranquilidad, difundir información y evitar el pánico colectivo. Para ello, la administración actual de México, prepara un plan DN-III en función de contener al nuevo coronavirus COVID-19.