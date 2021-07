“Staycations” son un apoyo directo a la economía turística local

Son considerablemente más baratas en comparación con las vacaciones tradicionales

Las "staycations" son una nueva experiencia de turismo, las cuales consisten en quedarse en casa y disfrutar de los atractivos locales. Dicha manera de "vacacionar", permite a los usuarios disfrutar de sus días de descanso sin tener que trasladarse fuera de la región donde habitan. Esto resulta beneficioso en muchos ámbitos como; menores gastos en pasajes y precauciones debido a la pandemia; además de apoyo directo a la economía local.

Cabe señalar, el turismo forma parte de las actividades económicas más importantes a nivel mundial, y actualmente México está posicionado en el tercer lugar del ranking, en términos de turistas internacionales. En total fueron 25,1 millones de visitantes los que visitaron el país durante el 2020, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

#Movilidad | Construcción del #AeropuertoInternacionalFelipeÁngeles se encuentra en el 62% y ha generado más de 102 mil 742 empleos civiles según datos de la SEDENA



➔ https://t.co/a8jhbJ8OSj pic.twitter.com/GxxWW394iW — My Press (@mypress_mx) July 14, 2021

No obstante, la OMT reportó que la llegada de turistas internacionales en el primer trimestre de 2021 fue menor del 83% al mantenerse las restricciones en viajes mundialmente. Igualmente, el turismo interno en México sufrió una importante caída y el informe del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CNET), arrojó en menos 55%, respecto a la ocupación hotelera por visitantes nacionales.

Bajo este contexto, el Índice de Confianza de la OMT apunta que la recuperación económica de este sector será lenta, no obstante, a nivel nacional las "staycations" significan una gran oportunidad para la reactivación turística; según indican expertos. "Esta tendencia permite disfrutar de nuestras vacaciones al mismo tiempo que contribuimos, muchas familias la prefieren porque aprenden actividades nuevas y ahorran dinero", comentó para NotiPress, Sarah González, product manager de albo.

Asimismo, González puntualizó que para todos aquellos quienes continúan tomando precauciones por la emergencia sanitaria, las opciones de aprovechamiento de las vacaciones en casa son infinitas. Desde picnics familiares, maratones de películas en la plataforma streaming preferida, practicar algún deporte, y sobre todo disfrutar la tranquilidad del hogar.

#Negocios | Especialistas de diversos sectores empresariales e industriales informaron que el aseguramiento por #DesastresNaturales cobra importancia para empresas



➔ https://t.co/T1h8eBS4eQ pic.twitter.com/cJ4so3U6o9 — My Press (@mypress_mx) July 14, 2021

"Pasar este tiempo en casa te permitirá guardar dinero para tenerlo disponible para otras cosas o invertirlo en viajes futuros", concluyó la product manager de albo. De igual manera, las "staycations" son considerablemente más baratas en comparación con las vacaciones tradicionales y el objetivo principal de dicha tendencia radica en realizar todas esas actividades posibles en una localidad; las cuales por diversos factores las personas habitantes no han podido realizar.

Inclusive, esta nueva ruta del turismo que plantea no viajar lejos de casa y transforma al usuario en el nuevo turista de su propia ciudad, resulta sustentable y reduce la huella ecológica. Esto ocurre al prescindir del uso de transportes altamente contaminantes y como plus; no hay necesidad de llevar equipaje a los destinos de visita en las "staycations".