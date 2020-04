Por medidas preventivas 17 millones de trabajadores pierden empleo en Estados Unidos

Se superaron las expectativas de analistas, quienes calcularon la pérdida de 5,25 millones de puestos de trabajo

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció el 9 de abril de 2020, casi 17 millones de trabajadores perdieron su empleo en 21 días, tras la solicitación del subsidio por desempleo de Estados Unidos por 6,6 millones de personas. En este sentido, esto representa una de las muestras más significativas en referencia al impacto económico de la pandemia en el mundo.

Según el mismo órgano, la cifra semanal de peticiones de préstamos por desempleo fue un leve menor que los 6 mil 867 millones de la primera semana de abril. No obstante, se superaron las expectativas de analistas, quienes calcularon la pérdida de 5,25 millones de puestos de trabajo.

#Google se involucra en el mapeo de #COVID2019 en América Latina pero recibe críticas por la forma en que lo hace



➔ https://t.co/RCZGNwHEmH pic.twitter.com/8hSty1d9lY — My Press (@mypress_mx) April 9, 2020

En este sentido, el promedio de las solicitudes del último mes subió un nivel sin precedente, es decir, 4,2 millones, que compensa la volatilidad de los datos de la semana. Por ejemplo, en la semana conclusa el 28 de marzo 7,4 millones de personas recibieron préstamos del gobierno estadounidense, en comparación con los 4,4 millones presentados la semana anterior de marzo.

No obstante, es importante recalcar, los datos sobre las solicitudes de prestaciones por desempleo no están acorde con la realidad del mercado laboral, pues los trabajadores informales y los empleados sin contrato podrían no acceder a estas prestaciones, según las reglas antes de la crisis por COVID-19.

Asimismo, Estados Unidos ha contabilizado que más del 75 por ciento de su población está resguardada en sus hogares, los analistas aún esperan que las solicitudes de seguro de pago aumenten, así como la perspectiva de reanudar las actividades económicas normales pasando los meses.

Una encuesta realizada por Gallup reveló, el 40 por ciento de los estadounidenses cree que la economía se encuentra en recesión, y un 30 por ciento cree, ha entrado en una depresión. Al hacer la comparación, la percepción negativa del panorama económico ha crecido 12 punto porcentuales.

Cabe mencionar, el Gobierno de Estados Unidos indicó un salto del índice de desempleo al 4,4 por ciento en marzo, comparándolo al 3,5 por ciento en febrero. Esto por el impacto económico a raíz de la pandemia de COVID-19 que azota a todo el mundo; ante ello, Estados Unidos ha perdido 17 millones de trabajadores en tres semanas.