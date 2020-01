4.0 Industrial Cluster comienza preparativos para participación de México en CES 2021

El clúster funciona como vehículo y catalizador para las empresas tecnológicas mexicanas de la industria 4.0

4.0 Industrial Cluster comienza sus preparativos para la participación de empresas representantes de México en la edición 54 de la Feria de Electrónica de Consumo (Consumer Electronics Show, CES), a llevarse a cabo del 6 al 9 de enero de 2021. El clúster tecnológico de Jalisco, tuvo presencia en la exposición más importante del mundo en 2018. Empresas mexicanas también arribaron al pabellón mexicano en el Centro de Convenciones de Las Vegas (Las Vegas Convention Center, LVCC) en la edición 2019. En entrevistas exclusivas con My Press, los principales responsables del pabellón mexicano hablaron sobre la historia, los logros y los planes de la iniciativa. No obstante, en 2020, por falta de interés del Gobierno federal y un ingreso tardío a la iniciativa privada por parte del Gobierno estatal de Jalisco, no fue posible coordinar la presencia en el pabellón como en 2018 y 2019.

En CES 2019, el pabellón 35 624 dio cabida, en sus 420 metros cuadrados, a innovadoras empresas mexicanas de estados como Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Nuevo León, Yucatán y Ciudad de México. El espacio organizado por el clúster originario de Guadalajara permitió a los emprendedores mexicanos exhibir sus innovaciones en el South Hall del LVCC, donde demostraron que las tecnologías mexicanas de la industria 4.0 están a la altura de las desarrolladas en otros lugares del mundo. Además de las zonas de exhibición, el pabellón contó con áreas de trabajo y una sala privada.

My Press hizo una recopilación histórica y exclusiva de la participación de México en CES 2019 y la integró en un video.

Jaime Reyes Robles, exsecretario de Innovación Ciencia y Tecnología del Gobierno de Jalisco y uno de los principales responsables de la creación del clúster recordó cómo surgió la idea de crear 4.0 Industrial Cluster: "[Conversando], con Manuel Gutiérrez [Novelo], un empresario muy exitoso que tiene muchas patentes, le dije 'Oye, ¿por qué México no tiene presencia en CES?'. Entonces, hace cerca de tres años, nos reunimos en un salón y les dije 'A ver, vamos haciendo algo para llevar empresas mexicanas de [la industria] 4.0'. Y en 2018 nos atrevimos a venir por primera vez con 20 empresas".

Una vez constituido 4.0 Industrial Cluster, contó Reyes Robles en entrevista, lo siguiente era prepararlas para su exposición en CES 2018: "Íbamos con un poco de incertidumbre, porque ¿cómo empresas recién formadas podrían competir con los grandes corporativos que tenemos aquí [en CES]?". Ese primer año del clúster en la Feria de Electrónica de Consumo: "Estábamos a la expectativa". Luego de alrededor de tres horas y media de exposición, el pabellón tenía mucha más concurrencia de la inicialmente esperada; a partir del segundo día en CES 2018, los innovadores mexicanos comenzaron a hacer negocios.

Así comenzó la iniciativa y, gracias a los apoyos y subsidios brindados a través de 4.0 Industrial Cluster (descuentos de hasta 75% en la renta del espacio, por ejemplo), en CES 2019 se recibieron prospectos de oportunidades de negocio por aproximadamente 3 millones de dólares, es decir, en promedio, 2 millones de pesos mexicanos por empresa expositora. La feria es un gran escaparate para México y una oportunidad única representa para las empresas participantes al ocupar un espacio en la feria de tecnología más importante del mundo.

La meta del clúster es seguir participando en CES año con año y aumentar el número de empresas mexicanas de la industria 4.0 reclutadas, por eso las invita a sumarse a la iniciativa, estar al pendiente de la convocatoria de CES 2021. Luis Aarón Jiménez, presidente del Clúster en 2019, dijo en entrevista sobrelas iniciativas del clúster y del ecosistema tecnológico jalisciense en el cual están trabajando. "Lo que estamos haciendo en México está cambiando la historia de muchas empresas tecnológicas, a las empresas mexicanas que consumen esas tecnologías. Queremos poner el nombre de México en alto", aseguró.

"Trabajamos con el objetivo de cambiar la mentalidad del mexicano, de quienes consideran esto sólo sucede en otras partes. Queremos que México sea un punto de referencia en cuestiones de innovación y tecnología. Continuaremos trabajando con los emprendedores, en su estrategia comercial, con impulso en redes sociales; se abrirán algunos apoyos de Gobierno. 4.0 Industrial Cluster es un vehículo y catalizador para las empresas tecnológicas mexicanas de la industria 4.0, tanto en el desarrollo de estas como en el impacto de sus productos y servicios", explicó el entonces presidente Luis Aarón Jiménez durante la exposición en 2019 del clúster en la ceremonia de clausura del pabellón mexicano en CES 2019.

Se tenía previsto llevar a unas 50 empresas en 2020, pero por la falta de interés del Gobierno federal en aportar recursos y la tardía aportación a finales de noviembre de 2019 de la Secretaría de Economía del Gobierno de Jalisco, no fue posible reservar el pabellón en la feria. Sin embargo, Daniel Rivera, vicepresidente del 4.0 Industrial Cluster, dijo en entrevista telefónica con My Press el 6 de enero de 2020, "nos estamos organizando para planificar la participación de México en 2021 y estamos pensando lanzar la convocatoria a empresas mexicanas en marzo o abril de 2020"

Rivera confirmó, solo una pequeña delegación mexicana viajó a CES 2020 junto a José María Zárate, presidente del 4.0 Industrial Cluster. El objetivo de este viaje es realizar una exploración comercial y establecer contacto con delegaciones de otros países para intercambiar información.

Consumidores, clientes e inversionistas internacionales podrán nuevamente acceder a tecnologías e innovaciones mexicanas en la edición 54 de la feria tecnológica con mayor impacto del mundo. Por su parte, los emprendedores mexicanos tendrán una vez más la oportunidad de resolver gran parte de la problemática de visibilidad global de sus empresas mediante el establecimiento de relaciones clave, esenciales a sus negocios.