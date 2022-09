Dulces típicos: qué dificultades enfrentan sus productores en México

Drip Capital indicó que los productores locales no tienen acceso a información sobre financiamientos

De acuerdo con la financiera Drip Capital, la industria de confitería en México enfrenta retos financieros que afectan las actividades de sus productores y empresas, derivados del embate económico y financiero. Al respecto, productores artesanales dedulces típicos consultados por la financiera informaron que no cuentan con recursos necesarios para solventar los gastos de producción, lo cual dificulta su comercialización tanto a nivel nacional como fuera del país.

Cifras de facturación del mercado de confitería en México, compartidas por Statista, indicaron que sus ingresos totales alcanzaron 20 mil millones de dólares (mmd) en 2021. Sobre los tipos de dulces en estos montos, 18 mmmd correspondieron a productos elaborados con azúcar, 7.76 mmd conchocolate, 3.34 mmd a partir de helados, y 860 millones de dólares correspondientes a pastelería y conservas.

El director general de Drip Capital en México, Edmundo Montaño, comentó a NotiPress que la producción de dulceses una de las actividades predominantes en el país. Asimismo, cuenta con gran importancia para el extranjero, debido al valor de sus exportaciones; entre las cuales señaló el chocolate, producto endémico con gran potencial de mercado para la exportación a Europa.

Según el Panorama Agroalimentario 2021, publicado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), las exportaciones de dulces registraron 744 millones de dólares en 2020. Los países que adquirieron estos productos de confitería en dicho periodo fueron principalmente Estados Unidos,Guatemala, y Colombia; mientras que Canadá y Reino Unidodestacaron por su importación de chocolate.

Pese al panorama favorable de exportación de la confitería mexicana según las cifras oficiales, Drip Capital indicó que la producción de dulces en el país enfrenta dificultades. Gran parte del mercado de exportación de confiteríano abarca las grandes industrias con pedidos de mayor volumen, por lo que sus opciones se reducen, aseguró el director.

Con motivo de hablar sobre la experiencia de los productores, Drip Capital compartió algunas declaraciones con la agencia de noticias. Según Cristobal Rosas Flores, productor de dulces de tamarindo en Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, su producción cuenta confalta de recursos humanos y financieros.

Rosas comentó que han declinado grandes pedidos de dulces, principalmente porque no contaron con los recursos para solventar gastos y comprar insumos. Al respecto, la financiera comentó que muchos productores no tienen acceso a información sobre fuentes de financiamiento, procesos aduanales y de logística, así como otros fundamentales para la producción y exportación.

Por su parte, Alva Rodríguez, productora de dulces cristalizados consultada porDrip Capital, comentó que mantiene sus esfuerzos para comercializar sus productos al interior de la república. Bajo esta línea, ante el esfuerzo de los productores yfalta de herramientas financieras, la financiera señaló la importancia de buscar asesorías con expertos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La asesoría proporcionada por especialistas financieros tiene la capacidad de poner a disposición de los productores los recursos y estrategias para conectar con compradores y nichos de mercado. Asimismo, el director aseguró que los productores de dulces pueden escalar su acceso al financiamiento para cubrir las necesidades de producción, especialmente a través de herramientas como elfactoraje.