Cómo mejorar el clima organizacional con estrategias de bienestar y felicidad

Estrategias orientadas a la mejora del clima organizacional

Durante la entrega de los Premios Heroínas el 05 de julio de 2022 en la Ciudad de México, empresas dedicadas a la felicidad organizacional compartieron estrategias útiles para enfocarse en elbienestar. De acuerdo con datos aportados por Empresas Heroínas, los ambientes de trabajo felices pueden lograr hasta un 44% más de productividad y un 37% más ventas. En este contexto, NotiPress entrevistó a José Antonio Muñoz Zanella, CEO de Human Talent, una firma mexicana dedicada al desarrollo humano, para conocer las más recientes estrategias en la gestión de talentos.

La gestión óptima de los procesos permite a las organizaciones liberar espacios para luego invertir tiempo en el desarrollo humano de sus colaboradores. Aquellas empresas que no tienen ordenados los procesos pueden llegar a ocupar hasta el 90% del tiempo en actividades administrativas, comparte el CEO en entrevista exclusiva para esta agencia informativa.

Cuando las empresas exploran cómo mejorar la productividad, descubren, aquellos ambientes de trabajo que cuidan de la salud mental de sus trabajadores obtienen beneficios adicionales. Muñoz Zanella denomina a esta situación, encontrar la "palanca estratégica para la organización".

Entre las principales actividades de aprendizaje organizacional, la capacitación a los colaboradores toma un rol estratégico. La pandemia, entre otras cosas, aceleró la transformación digital de las empresas e impulsó el aprendizaje virtual. Destacan actividades como la realidad virtual para formar a los talentos de las organizaciones.

[yt1]

"En una organización debes tener gente con talento, pero si ese talento no conoce o no sabe cómo contribuir desde su puesto... tiene todo el potencial pero no lo ha podido desarrollar", resalta el especialista en bienestar organizacional. Al respecto, no hay fórmulas genéricas sino debe hacerse un análisis para producir una receta personalizada de cómo las empresas pueden llevar la productividad al siguiente nivel. En este sentido, la tecnología es una herramienta aliada para mejorar mejorar la felicidad organizacional mediante procesos formativos dirigidos a empoderar a las personas.

Cultura organizacional

Las empresas aún conservan aspectos en su cultura empresarial de la revolución industrial y la automatización de tareas. Esta práctica llevaba a los directivos a pensar que las personas representaban un costo y los trabajadores estaban lejos de ser considerados un recurso estratégico.

Para el experto en bienestar organizacional, "la ficha de cambio constante es la flexibilidad", esto implica que la capacidad de adaptación de las empresas depende de la flexibilidad de sus colaboradores de forma directa. Esto representa la mayor ventaja competitiva, explica Muñoz Zanella. Por su parte, el empoderamiento del talento se convirtió en una necesidad de las compañías que pretenden crecer y mantenerse en el mercado.

Existen organizaciones pioneras alrededor del mundo y América Latina tiene un rezago al respecto si se compara con empresas como Tesla o Amazon. Antes, las empresas no tenían a su alcance herramientas tecnológicas de punta o su costo era alto, pero hoy en día hay una democratización en el acceso a estas herramientas.

Aquellas empresas enfocadas en el talento humano a partir del uso de tecnologías y gestión de procesos tienen un claro retorno de inversión y no es necesario esperar años, puede ser algo muy rápido, de corto plazo, concluyó el especialista. Lamejora del clima organizacional mediante estrategias de felicidad y bienestar de los colaboradores forma parte del ABC y aquellas empresas que lo ignoren, podrían dejar de ser competitivas.