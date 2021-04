Por qué es difícil cambiar los hábitos alimenticios en favor de la salud

Con un gran índice de fracaso en dietas anteriores, los especialistas en salud y deporte deben buscar por métodos para cambiar hábitos

Según estadísticas de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, 8 de cada 10 personas que realizan una dieta fracasan en su primer intento. Esto es una realidad que va más allá de un país, nutriólogos y expertos en salud constatan lo difícil que es cambiar los hábitos alimenticios de las personas por un estilo más saludable.

La necesidad de mejores hábitos alimenticios podría mejorar dramáticamente la salud y estilo de vida de miles de personas alrededor del mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 462 millones de personas con desnutrición y 1.9 mil millones con sobrepeso. Tan sólo en México el 83% de mexicanos mencionó seguir o necesitar de una dieta que restrinja ciertos alimentos, un estudio de Nielsen afirmó.

Bajo el requisito de cambiar los hábitos, pero fracasando en el proceso al menos una vez, expertos ofrecen sus servicios a través de Internet. Tal es el caso de Matías Marchetti, nutriólogo argentino experto en conducta familiar y deporte, autor del método MarchettiRules. Su método es seguido por más de 5 mil personas alrededor del mundo, con presencia en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

"Lo que yo quiero trabajar con la gente es que el concepto de dieta no quiere decir ese momento restrictivo donde no como lo que tengo ganas de comer que son los ultraprocesados en abundancia. Dieta se entienda que es organización inteligente, no es un plan mágico, es una dieta a largo plazo que se va reinventando sobre la salud" declaró Matías Marchetti sobre el tema.

En entrevista exclusiva con NotiPress, Matías Marchetti comentó su método y cómo combate esta frustración y gran porcentaje de fracaso en casos anteriores. Para el nutriólogo, entre el 60% o 70% de los pacientes ya habían tenido experiencias previas con nutricionistas pero con falta de empatía hacia sus rutinas y especificaciones. De ahí que el método MarchettiRules busque la personalización de los planes alimenticios junto a mayor actividad física, luego de análisis metabólicos para comprender a los pacientes.

"Hoy en día es súper importante entender que eso mágico que te están vendiendo, definitivamente si te aleja la responsabilidad de conocerte y de cambiar tus malos hábitos, en algún punto no va a funcionar más. Las personas quieren resultados diferentes haciendo lo mismo, lo más importante es esa necesidad de cambio, de empezar a abrirse", afirmó el experto.

Como lo mencionó Matías Marchetti, la empatía hacia los tiempos y requerimientos de cada persona, teniendo como meta hábitos alimenticios saludables deben ser las prioridades antes de bajar de peso. Es mediante la responsabilidad de los pacientes y la ayuda de los profesionales como podrían mostrarse resultados en favor de la salud de la población.