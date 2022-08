Familias cambian perspectivas en la selección de escuelas internacionales

ISC Research asegura que las familias cambiaron su perspectiva al elegir el colegio para sus hijos

Con el inicio a clases, varios padres de familia se encuentran evaluando las opciones educativas para sus hijos. De acuerdo con una investigación reciente publicada porISC Research,las familias consideran como pilares fundamentales para seleccionar una institución a laenseñanza del inglés, currículum, colegiaturas y altos estándares educativos.

De acuerdo con un artículo, al cual NotiPress tuvo acceso, de la directora deMaple Bear Latam, Natalia Tieso,aprender inglés es un factor importante en los países no angloparlantes. Pues, por medio del idioma se podrá alcanzar el éxito en la educación superior global, obtener oportunidades profesionales y prosperidad internacional.Sin embargo, Méxicose encuentra en la posición 92 de 112en el ranking de dominio de inglés en países no angloparlantes de Education First (EF).

Tieso aseguró que las familias consideran que asistir a una universidad de prestigio permite conseguir el éxito profesionalen la vida posterior o en otra parte del mundo. Asimismo, contar con una educación un alto estándar de calidad educativa podría ayudarlos a salir de la escasez económica, o incluso, emigrar. En ese sentido, los padres pueden estar dispuestos a invertir una suma considerable en la educación de sus hijos.

Por otro lado, la tambiénmagister en educación explicó que las escuelas internacionales tienenla responsabilidad de informar a las familias sobre el contenido del curriculum. De acuerdo con ella, actualmente se necesitan modelos de planes de estudios mixtos, los cuales incluyan los planes nacionales e internacionales. Las escuelas internacionales deben de promover uncurriculum flexible para que este se adapte a las necesidades de la comunidad educativa de acuerdo al contexto social y cultural de donde se ubican.

Muchos padres y madres descartan instituciones antes de ponerse en contacto porque saben queno podrán pagar las tasas de colegiatura. En ese sentido, 83 por ciento del personal de admisión de escuelas encuestado dijo que las tasas de matrícula son "algo importante" al tomar la decisión.

Pero, los datos del ISC Research, indican que hay una mayor demanda en centros educativos internacionales con colegiaturas asequibles. Esto se da, porque las familias buscan colegios internacionales de excelencia educativa con precios razonables.

Otra característica, de acuerdo con Tieso, que buscan los padres es quebrinden apoyo al bienestar de los alumnos y sus familias.Muchos consideran la educación integral relevante al momento de elegir una institución educativa para sus hijos. Asimismo, la pandemia por la Covid-19 generó exigencias adicionales a los colegios, como por ejemplo, una oferta estructurada de bienestar para los alumnos y una política rigurosa de salud y seguridad.