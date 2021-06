Drag Race España, más que un concurso, llega a México

La competición drag llegará a México por medio de la plataforma World of Wonder

El mundo del drag se ha convertido en un negocio millonario. Randy Barbato, productor ejecutivo deRuPaul’s Drag Race,creado en 2009, dijo a el periódico El País, algunas celebridades drag queen pueden llegar a cobrar hasta 10.000 dólares por actuación. Además, la productora ha logrado recaudar 8 millones de dólares en los DragCon, dos congresos anuales, en Nueva York y Los Ángeles.Ello, tan solo con la venta de maquillaje, pelucas y souvenirs de lasdrag queens que se han vuelto famosas en las temporadas del exitoso programa.

Ahora, Barbato junto con su demás equipo de trabajo de RuPaul’s Drag Race, presentan su nuevo show: Drag Race: España. La compañía de medios norteamericana, World of Wonder, en conjunto con Atresmedia Televisión y Buendía Estudios traerán este programa al público de América Latina, en específico a México con un nuevo formato de streaming en la plataforma WOW Presents Plus.

Randy Barbato, también cofundador de WOW, dijo para NotiPress: "Estamos muy contentos de traer la versión Española de Drag Race a México y América Latina a través de WOW Presents Plus. El público no solo podrá ver competir a estas increíbles reinas, sino que también tendrá acceso a contenidos exclusivos, documentales, podcasts, especiales y programación LGBTQ+ de World of Wonder, incluyendo las versiones de Drag Race de todo el mundo".

Tan sólo en los primeros cuatro meses del 2021, el streamer Wow Presents Plus registró un crecimiento del61 por ciento en cuanto a suscriptores. Alberga contenidos como: Sex Ed with Kameron Michaels and Vanessa Vanjie Mateo, Werq The World, Losing is the New Winning, How's Your Head Queen with Michelle Visagey La Vida de Valentina. RuPaul’s Drag Race es una competencia que pone a prueba a las participantes, con retos como diseñar sus propios atuendos, hacer lip sync, posar, caminar por la pasarela, bailar, cantar y hacer monólogos, entre otras actividades.

Esta nueva temporada, introducirá a la audiencia a 10 divas y será presentada por la talentosa,Supremme de Luxe. Por otra parte, Javier Calvo, la diseñadora de moda Ana Locking y el actor Javier Ambrossi, fueron elegidos para formar parte del jurado del show. "Mi criterio como jueza será buscar la identidad de cada una de las concursantas. Además que esa identidad esté bien resuelta de una manera estética, pero también en el acting..." mencionó la jueza Ana Locking en entrevista con El País.

Las diez reinas drag que deleitarán al público son: Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Dovima Nurmi, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena. De las diez concursantes, solamente una será coronada como la primera drag queen española y se llevará un premio de 30 mil euros. Domingo a domingo, la plataforma WOW Presents Plus, estrenará un capítulo nuevo. Y los espectadores latinoamericanos podrán ver cómo el carisma, la originalidad, el nervio y el talento de las reinas se ponen a prueba a través de desafíos artísticos.

El fenómeno, RuPaul 's Drag Race, serie con un total de 19 premios Emmy ganados está disponible ya en 193 países gracias a WOW Presents Plus. Asimismo, en 2018, Drag Race se convirtió en la primera serie en ganar "Mejor Programa de Competencia de Realidad" y "Mejor Anfitrión" en el mismo año. Es también el programa de competencia más premiado de la historia de la Academia de la Televisión.

Drag Race: España comprueba que ser una drag queen no es solamente el proceso de transformación. Implica esfuerzo, originalidad, talento y mucho carisma para poder llegar a dominar todas las artes del drag. Es un show único que aparte de ser entretenido, mostrará a los suscriptores de WOW Presents Plus el interesante y apasionante mundo de las drag queens.