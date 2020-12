Cuáles fueron los ciberataques que cambiaron la seguridad en Estados Unidos

Aquí los ciberataques que transformaron la seguridad de Estados Unidos

La ciberseguridad puede ser algo considerado no tan importante para la mayoría de las personas, pero para los gobiernos y empresas es primordial no sufrir un ataque, pues la información confidencial de los trabajadores y usuarios puede estar en peligro. En recientes días alrededor de 18 mil empresas, instituciones y agencias del gobierno estadounidense sufrieron un "hackeo" de dimensiones históricas, ocasionando que los expertos en ciberseguridad no sepan su alcance todavía. Ante este panorama, NotiPress presenta algunos de los hackeos que transformaron la seguridad informática en Estados Unidos.

El más reciente ataque se dio el viernes 18 de diciembre de 2020, y expertos en ciberseguridad como Pablo Molina de la Universidad de Drexel afirman, es uno de los ataques cibernéticos más sofisticados de la historia. Aunque atribuir con certeza este tipo de ataques es difícil, los métodos de estos hackers hacen recordar a los agentes cibernéticos rusos.

Los blancos más recientes conocidos hasta el momento son el Departamento de Energía, y la Administración Nacional de Seguridad Nacional. En este sentido, ambos ataques afectarían la seguridad nuclear estadounidense, pues la misión de ambas instituciones es el mantenimiento y mejora de aproximadamente 5 mil 800 bombas atómicas.

Los ataques cibernéticos regularmente son dirigidos a instituciones bancarias, personas físicas o empresas; pero esta situación no exime a los gobiernos. El ataque conocido como Sunburst comprometió el software SolarWinds denominado Orion. Los hackers tuvieron acceso a computadoras conectadas a una red corporativa de varias agencias estatales, sustrayendo información confidencial vía remota. Expertos en ciberseguridad afirman que el ataque podía tomar años entenderlo, pero el hecho de que los piratas informáticos lograran monitorear los correos electrónicos internos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, era solo la punta del iceberg.

Asimismo, 2014 fue el peor año de toda la historia para eBay, una de las tiendas online más importantes del mundo. La empresa fue víctima de hackers que copiaron una base de datos de usuarios la cual contenía contraseñas, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento, direcciones de residencia y otras credenciales. El ataque informático duró 229 días, a raíz de esa situación, eBay restableció el 84 por ciento de los datos de acceso de toda su compañía.

En octubre de 2018, Facebook comunicó a los usuarios que había sido víctima de un hackeo poniendo en riesgo la información de 50 millones de cuentas. Esto debido a los tokens de acceso los cuales dejaban guardadas las contraseñas de las personas y así no debían volver a digitarlas. La red social con más usuarios activos en el mundo declaró que fue el primer hackeo de su historia. Ese mismo año, las acciones de la red social cayeron un 21 por ciento en la bolsa.

Otro ataque que cambió la ciberseguridad en Estados Unidos fue el de las elecciones de 2016. El servicio de inteligencia del país estadounidense encontró que dos equipos de piratería del servicio de inteligencia ruso pudieron infiltrarse al Partido Demócrata. De acuerdo con diversos reportes, la unidad de Inteligencia Exterior Rusa y el SVR filtraron información sensible que obtuvo causando errores en la seguridad. Los medios en Estados Unidos declaran, también pudo haber influido en el resultado final de las elecciones.

Si bien, los ataques a la ciberseguridad pueden ser un tema de gran importancia para los gobiernos y empresas a nivel global. No cabe duda, los hackeos a grandes corporativos y al gobierno de Estados Unidos han cambiado la geopolítica del país, dejando claro que la prioridad está en salvaguardar a la población, organizaciones privadas y gubernamentales que en estrechar relaciones con otros países.