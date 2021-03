Seguridad es importante para regreso a clases presenciales en México

Diversos países de Latinoamérica se están alistando al regreso a clases presenciales o en modalidad híbrida como en Argentina o Chile

Mientras las campañas de vacunación avanzan, diversos países de Latinoamérica se están alistando al regreso a clases presenciales o en modalidad híbrida como en Argentina, Chile o Paraguay. En México también ha comenzado la iniciativa, sobre todo en el sector privado por la crisis económica. Aunque algunos estados ya se encuentran en condiciones de volver presencialmente, medios y autoridades aún cuestionan cómo sería la seguridad en escuelas frente al regreso a clases en caso de que sea una realidad.

La presión de instituciones particulares al gobierno por el regreso a clases no tiene precedentes, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares informó en marzo regresarían más de 300 escuelas privadas. Esto sin importar el color del semáforo epidemiológico, ya que los colegios se encuentran con daño económico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a dicha asociación esperar mínimo la vacunación de maestros frente al regreso a clases en las escuelas particulares. Su petición tuvo éxito y las clases continuaron de manera remota, pero cada día más estados analizan cómo sería la seguridad en escuelas frente al regreso a clases.

#Salud | La Clínica Mayo, mediante un estudio, asegura que las vacunas de ARNm pueden reducir significativamente a transmisión de #Covid_19 por personas asintomáticas



➔ https://t.co/XQz7aCIb1u pic.twitter.com/U6MiRJpfWM — My Press (@mypress_mx) March 12, 2021

Para que la seguridad en escuelas sea adecuada en el regreso a clases, las instituciones deberán reducir el tamaño de los grupos, comprar material desinfectante, invertir en pruebas exhaustivas, entre otras acciones. Esto se traduce en un aumento de gastos pero no sorprendería que las escuelas inviertan en nuevos equipos con el fin de mejorar la seguridad en escuelas para la nueva normalidad. No obstante, no sería lo mejor porque tal mobiliario tendría poca utilidad después de la pandemia, asegura Javier Jarillo, gerente de Desarrollo de Negocios de Genetec México.

En lugar de invertir en soluciones a corto plazo, las escuelas deben recurrir a la tecnología existente y adaptarla a las necesidades actuales. Con ello en mente, Jarillo señala, en un comunicado al cual el equipo de NotiPress tuvo acceso, dos estrategias que podrían ayudar a definir la seguridad en escuelas en el regreso a clases.

Primero es la utilización de sistemas de seguridad física para gestionar la ocupación de los espacios. Añadir la analítica a un sistema de videovigilancia existente proporciona a las escuelas la tecnología necesaria para lograr una gestión eficaz de los espacios. Esta solución puede contar el número de personas en un edificio, visualizar los datos y enviar alertasal personal administrativo cuando se alcanzan los límites. Tal enfoque es menos propenso a errores que los métodos de recuento humano y menos costoso que el personal dedicado al recuento, por tanto, ofrece un retorno de la inversión instantáneo.

#Salud | #PasaportesDigitales para viaje podrían verificar el historial del ciudadano respecto a la Covid-19, si se vacunó o cuantas pruebas de PCR se ha realizado



➔ https://t.co/gtkSUTzgaV pic.twitter.com/vHTZWooVfm — My Press (@mypress_mx) March 11, 2021

De igual manera otra solución para las escuelas privadas sería el rastreo de contactos e implementar procedimientos de detección. Esto se lograría al implementar analíticas de los sistemas de control de acceso (ACS por sus siglas en inglés). Rastrear contactos es importante para detener la propagación del coronavirus, pero hacerlo manualmente es ineficaz y caro. En cambio, los datos recogidos por un ACS permiten a las escuelas saber dónde y cuándo estuvieron profesores y estudiantes; con ello notificar a quien pudo haber estado expuesto al virus.

Al respecto de la seguridad en escuelas en la opción del regreso presencial, la Secretaría de Educación Pública indicó, habrá horarios híbridos y el retorno será intermitente y escalonado. Todos llevarán cubrebocas y habrá distancia de 1.5 metros entre alumnos. Cabe destacar, frente a esta situación pocas entidades se han pronunciado sobre el regreso de manera presencial. Hasta el momento sólo Campeche y Chiapas se encuentran en semáforo verde, pero aún no hay fechas claras para el regreso a clases en estos estados.