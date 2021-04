Qué relación tiene la flojera con la alimentación a la hora de hacer ejercicio

Aquí algunos factores clave del por qué a las personas les da flojera a la hora de hacer ejercicio

Para muchas personas a nivel global, hacer ejercicio no es algo habitual, tan solo pensarlo les da flojera y huyen de ese pensamiento para hacer algo más divertido o placentero. Ello, se está reduciendo paulatinamente, sobre todo por la pandemia ocasionada por la Covid-19, factor que ha ocasionado cambio en los hábitos alimenticios y el desánimo para realizar una actividad física.

Kim Lowry, dietista deportiva del Hospital Houston Methodist, explicó para NotiPress que todas las personas requieren de tiempo y esfuerzo para emplearlos en un entrenamiento el cual valga la pena. "Debemos revisar a fondo nuestros hábitos y comportamientos para poder tener una sesión de actividad física que tenga buenos resultados", detalló.

Asimismo, la dietista Lowry explicó que existe un factor principal y comportamientos que pueden estar afectando el rendimiento durante el entrenamiento. Los factores son no estar comiendo adecuadamente, es decir, los alimentos consumidos y los horarios del desayuno, comida y cena. "Cuando hablamos de dieta y ejercicio, siempre se piensa en ingesta de calorías, encima, los alimentos consumidos también juegan un papel importante para el rendimiento durante el ejercicio", señaló Lowry.

También, la especialista destacó que el cuerpo y el cerebro necesitan energía durante un entrenamiento, por lo tanto, si existe una buena alimentación, hay energía disponible en el torrente sanguíneo. Al no tener una buena alimentación, el cuerpo comenzará a aprovechar las reservas de energía, una situación que lleva tiempo, pero desgasta más el cuerpo humano.

Otro error común explica Lowry es equivocarse en los horarios de las comidas, y comenzar un entrenamiento en ayunas, puede dificultar tanto física como mentalmente a las personas. Lo ideal es tener una comida bien balanceada alrededor de tres a cuatro horas antes de hacer ejercicio, una comida bien equilibrada incluye carbohidratos complejos, por ejemplo, avena, quinoa o papas.

También se debe consumir verduras coloridas, pimientos, zanahorias, tomates, berenjena, entre otras, y para tener un mejor balance en la alimentación es indispensable incluir proteína marga, pollo, yogurt natural, huevos, pescado, etc. Según la especialista Kim Lowry, una buena alimentación es indispensable para mantener o bajar de peso, un régimen alimenticio debe ir de la mano con hacer ejercicio de media o alta intensidad durante 30 minutos.

También, es recomendable completar las reservas de alimentación aproximadamente una hora antes de cualquier ejercicio comiendo algunos carbohidratos simples, por ejemplo, fruta o granola.No se debe olvidar que todo esfuerzo tiene su recompensa, quizá los resultados no sean tan rápidos. No obstante, sin duda alguna, la constancia y dejando de lado las barreras, será más sencillo llegar a la meta pese a la flojera