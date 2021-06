Cuáles son las actividades que podrán retomar personas vacunadas contra Covid-19

Se considera a una persona completamente vacunada 15 días después de su última aplicación de la inmunización

Existen varias actividades que la población ya vacunada puede retomar, pero esto no los exime de seguir poniendo en práctica las medidas preventivas como el distanciamiento social en ciertos lugares cerrados y el uso del cubrebocas. Estar completamente vacunado contra Covid-19 significa mayor protección ante una exposición con el virus; lo que vuelve un poco más seguras algunas actividades al aire libre con otras personas también vacunadas, señalan expertos en el tema. Sin embargo, aquellos vacunados con alguna complicación de la salud o un sistema inmunológico deficiente deberán ser más cautelosos.

"A pesar de la vacunación, todavía tendremos que tomar medidas para mantenernos a salvo, junto con nuestros seres queridos y nuestra comunidad. Mientras vamos de compras o durante nuestras actividades sociales de entretenimiento o viajes", aconseja Ashley Drews, directora médica de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Houston Methodist para NotiPress.

#Corroborado | Un test de #anticuerpos postvacunación mide en la sangre los títulos de anticuerpos producidos por la persona, identificando los anticuerpos de la proteína S



➔ https://t.co/I840J3WEoA pic.twitter.com/2WQdi0Me1T — My Press (@mypress_mx) June 15, 2021

Asimismo, los especialistas consideran que se está completamente vacunados al cumplir criterios específicos como las dos aplicaciones de la vacuna completas. De la misma forma, al haber transcurrido 15 días desde la segunda o primera y última dosis de inmunización de una persona. Cabe señalar, existen vacunas de monodosis como la de Johnson & Johnson, CanSino o Janssen y multidosis; Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Moderna.

Si las personas todavía no reciben su segunda dosis de vacuna en caso de que corresponda, o si no han pasado dos semanas desde su dosis final, no están completamente vacunados. Por lo tanto, deberán continuar practicando las medidas preventivas completas: "Todavía estamos aprendiendo qué tan eficaces son estas vacunas de primera generación para reducir la transmisión, y qué tan efectivas son contra cada una de las variantes que están circulando actualmente", aclara Drews.

Realización de reuniones cerradas con grupos pequeños inmunizados, donde no estén presentes personas no vacunadas podrían prestarse para que los individuos se sientan seguros de quitarse el cubrebocas, comenta la doctora. De igual manera, las personas inmunizadas podrán despojarse de esta medida preventiva si se encuentran en espacios públicos con bajo o nulo flujo de gente. Respecto a la reanudación de viajes, la utilización del cubrebocas en los aeropuertos y aviones seguirá siendo una medida sanitaria esencial.

#Salud | Personas con acné y #dermatitis tienden a desarrollar depresión, según investigaciones, también se asocia a la psoriasis con riesgo de fracturas óseas



➔ https://t.co/yTCJX7aTnk pic.twitter.com/qkvssb3G16 — My Press (@mypress_mx) June 10, 2021

Autocuarentena ya no será necesaria después de estar expuesto al virus, a menos de que los individuos comiencen a presentar sintomatología o compartan residencia con otros, añade la especialista. Por lo tanto, descartar durante 14 días los síntomas y una prueba de Covid-19 serán más que suficientes. Situaciones donde personas vacunadas deberán aplicar rigurosamente todas las medidas de prevención incluyen espacios cerrados. Además de entornos públicos, cercanía o convivencia con alguien no vacunado o de alto riesgo y utilización del transporte público.