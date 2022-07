¿Es contraproducente tomar vino diario? Esto afirman los expertos de la salud

Diversos estudios científicos demuestran que no tiene ningún beneficio en la salud beber a diario vino, ni siquiera una cantidad recomendada

Especialistas de la salud en el Hospital Houston Methodist, dieron a conocer que el vino no es benéfico para la salud, pues no existen pruebas científicas de ello hasta el momento. A través de un comunicado, los investigadores explicaron que un consumo moderado puede ser factible, pero exceder la cantidad permitidapuede ser negativo a corto y largo plazo.

Joshua Septimus, profesor asociado de medicina clínica en el Hospital Houston Methodist, compartió a NotiPress que se le atribuyen bondades al vino, pero en realidad puede ser contraproducente. "Muy frecuentemente se confunden los resultados atribuyéndole al vino beneficios que en realidad son atribuibles a otras elecciones saludables de estilo de vida tomados por los participantes en los estudios", agregó.

Según el especialista, un bajo riesgo cardiovasculares más bien debido a que los individuos de diversos estudios hacen ejercicio o comen saludable y no por beber vino, reportó. "Esto no quiere decir que no se pueda beber vino, pero siempre es mejor disfrutarlo con moderación y siendo consciente, pues no se están minimizando los aspectos negativos del alcohol", subrayó.

En ese sentido, los especialistas del Hospital Houston Methodist, compartieron con NotiPress algunos consejos para evitar abusar de este productohecho a base de uva. De acuerdo con los expertos, beber vino con moderación es una copa al día para las mujeres y dos para los hombres, sin embargo esto puede ser muy ambiguo.

Por ejemplo, si llenan al tope la copa o usan una copa demasiado grande, entonces las personas se estarán extralimitando. "Beber con moderación significa tomar la medida de una copa de vino común, la cual es 150 ml únicamente", explicaron los especialistas.

Superar esa cantidad, puede traer consecuencias contraproducentes para la salud y ocasionar alteraciones de juicio y disrupciones al dormir. Además, pueden aparecer interacciones negativas con algunos medicamentos, incluidos aquellos que se venden sin receta, dispara migrañas y cambios de humor.

No obstante, en el Hospital Houston Methodist informan que las mujeresno paran con una copa de vino y los hombres no paran con dos. Por tanto, beber con regularidad rebasando el límite a largo plazo puede incrementar el riesgo de contraer enfermedades en el hígado, afecciones al corazón. En algunos casos puede desarrollar desórdenes del sueño e incluso cáncer u otras enfermedades no transmisibles (ETN).

Debido a esta situación, los especialistas de la salud en el Hospital Houston Methodist recomiendan ser precavido con el consumo del vino. Pues es importante tener en cuenta que no existe una razón científica para declarar a este producto como benéfico o positivo para la salud.