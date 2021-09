Cuánto tiempo debe pasar tras infectarse de Covid-19 para vacunarse

La inmunidad inducida por vacunas ofrece una protección muy efectiva, incluso contra la variante Delta

Con tanta información acerca de las vacunas contra Covid-19, las personas que se recuperan de dicha enfermedad aún se preguntan cuánto tiempo deben esperar para poder vacunarse. De acuerdo con los datos de Our World in Data de la Universidad de Oxford, para el 17 de septiembre se registraba que el 42,8 por ciento de la población mundial ya está vacunada con al menos una dosis.

Robert Phillips, vicepresidente y director ejecutivo médico del Hospital Houston Methodist, aseguró, "cualquier persona que pueda vacunarse, independientemente de si ha tenido o no Covid-19, debe hacerlo". El doctor especifica, en este punto, hay demasiadas incógnitas con respecto a cuán duradera y confiable es la inmunidad natural que se obtiene a través de la recuperación de una infección.

#Salud | El mieloma múltiple no tiene una incidencia tan alta como los cánceres de mama, colon, pulmón o próstata, pero es el segundo #cáncer sanguíneo más común



➔ https://t.co/QZTTQAOjif pic.twitter.com/OOdH5WAzqr — My Press (@mypress_mx) September 17, 2021

Asimismo, el doctor Phillips agrega, "lo que sí sabemos con certeza es que la inmunidad inducida por vacunas ofrece una protección muy efectiva, incluso contra la variante Delta". Entonces, según el especialista del Houston Methodist, reinfectarse con Covid-19 sí es posible y no es un riesgo insignificante. El estudio "Debate Is Over: COVID Vax Doubled Protection for the Previously Infected" publicado en Medpage Today indicó, los adultos no vacunados presentaron el doble de probabilidades de un segundo contagio de Covid-19. Esto en comparación con aquellos que se vacunaron después de recuperarse.

Después de dar positivo por Covid-19, se tendrá que posponer la vacunación hasta que los síntomas se hayan disipado y se haya cumplido con los criterios para interrumpir el aislamiento, dice el doctor Phillips. Asimismo, esta línea de tiempo puede variar según la persona, dependiendo de la gravedad de sus síntomas y los tratamientos que pueda haber recibido.

En caso de presentar síntomas, los criterios para finalizar el aislamiento incluyen haber pasado más de 10 días desde que comenzaron los síntomas. También es necesario tener 24 horas sin fiebre o sin el uso de medicamentos para reducirla, así como el mejoramiento de otros síntomas de Covid-19.

"Algunos otros síntomas de Covid-19 pueden tardar en desaparecer, por ejemplo, la pérdida del olfato o del gusto pueden persistir por varias semanas en algunas personas". De igual forma, el especialista asegura, no es necesario retrasar la vacunación si todavía presenta síntomas leves.

#Salud | Aunque la #LeucemiaMieloideAguda representa el 1% de todos los tipos de cánceres registrados, es considerado como uno de los más agresivos de su tipo



➔ https://t.co/W9m344lTgU pic.twitter.com/K89EXA2c7v — My Press (@mypress_mx) September 15, 2021

Por otro lado, en caso de no presentar síntomas también hay criterios para finalizar el aislamiento, por ejemplo, haber pasado 10 días desde las prueba positiva de Covid-19. Si comienzan a desarrollarse síntomas durante el aislamiento, es necesario seguir los criterios descritos arriba antes de vacunarse.

"Alguien con un caso asintomático de Covid-19 puede vacunarse tan pronto como termine su aislamiento (10 días después de dar positivo). No se necesita una prueba viral negativa antes de la vacunación", dice el doctor Phillips en un comunicado consultado por NotiPress.

Sin embargo, las personas quienes recibieron anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente tendrán que esperar 90 días para recibir la vacuna. "Las personas que recibieron cualquier tratamiento con anticuerpos tendrán que esperar unos tres meses para vacunarse", reitera el doctor Phillips. La razón de esto es porque los anticuerpos en estos tratamientos podrían impedir que se desarrolle en la persona una respuesta inmune completa a través de la vacuna. En este sentido, si no se está seguro acerca de los medicamentos recibidos durante la enfermedad por Covid-19, lo mejor es aclararlo con un médico.