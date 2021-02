Cómo han sido los planes de vacunación contra Covid-19 en Latinoamérica

La región latinoamericana será de las últimas en recibir vacunas comparada con países de altos ingresos

A casi un año del inicio de la cuarentena por coronavirus a nivel mundial, el proceso de vacunación se encuentra en sus primeras fases. Informa la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta ahora se han administrado más de 40 millones de dosis en todo el mundo, pero la distribución y aplicación no ha sido equitativa. La campaña mundial de vacunación ha sido liderada por países como Israel, Inglaterra y Estados Unidos, empero, los planes de vacunación contra Covid-19 en Latinoamérica han sido muy diferentes y poco equitativos.

Fondo COVAX es la iniciativa mundial liderada por la OMS para garantizar el acceso rápido de las vacunas contra Covid-19 a nivel mundial. En particular este mecanismo se centra en ayudar a países en vías de desarrollo y independientemente del tamaño de la población o su PIB. Hasta ahora ha recaudado más de 574 mil 660 millones de dólares gracias a donaciones de países como Inglaterra, Suecia y Nueva Zelanda. En la segunda semana de febrero se publicaron detalles de la primera fase de los planes de vacunación a varios países de Latinoamérica.

#Internacional | Estos fueron los factores que propiciaron el rápido desarrollo de la vacuna contra la #Covid19 fuera de teorías conspiratorias



➔ https://t.co/V6MQm7mt8e pic.twitter.com/evb5O8LF2O — My Press (@mypress_mx) February 11, 2021

Desde la iniciativa se tiene previsto distribuir más de 337.2 millones de dosis de vacunas contra covid-19 en Latinoamérica en una primera fase iniciada a finales de febrero o inicios de marzo. Todas estas vacunas cubrirán un 3.3% de la población latinoamericana, la mayor cantidad de dosis será enviada a Brasil (10.7 millones), México (6.5 millones), Argentina (3.5 millones) y Colombia (2.7 millones), informó la Organización Panamericana de la Salud.

Varios países en Latinoamérica ya iniciaron los planes de inoculación, otros tienen campañas elaboradas pero en espera y otros apenas están en planeación. Chile, Colombia, Costa rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú esperan iniciar sus estrategias de distribución en el primer trimestre de 2021.

El Salvador, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay iniciarán los planes de vacunación hasta la primera mitad de 2021. Por otra parte, hay naciones en Latinoamérica donde no se sabe cuándo podrá empezar el proceso como Nicaragua que no tiene planes de vacunación y Venezuela que no se unió al plan COVAX.

Johnattan García Ruiz, investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, indica al respecto "Hay países en Latinoamérica que ya tienen negociación y ya recibieron vacunas (México y Brasil). Los que ya tienen negociaciones adelantadas pero no han llegado vacunas (Colombia y Perú) y otros que no han empezado a vacunar y sólo dependen del Covax (Nicaragua y Guatemala)".

#Actualidad | Tras recuperarse de la Covid, López Obrador dio anuncios sobre el futuro del nuevo #aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la llegada de vacunas a México



➔ https://t.co/z8BBxT6VBc pic.twitter.com/Kb7YjfGrwh — My Press (@mypress_mx) February 10, 2021

Cada país emprendió sus propias negociaciones bilaterales, como es el caso de México donde actualmente se han vacunado más de 501,030 personas contra Covid-19, según la Secretaría de Salud. Lo anterior gracias a que se hicieron negociaciones con diversas farmacéuticas con el fin de no depender sólo del fondo COVAX. En otras partes del mundo sí se consiguió negociar en bloque, como la Unión Europea, que aun con desventajas trabaja unida, "pero en Latinoamérica no es así, no trabajamos juntos", agregó García.

Hay una gran diferencia en cómo han sido los planes de vacunación contra Covid-19 en Latinoamérica y otras regiones. Países como Canadá y los Emiratos Árabes tienen los recursos para vacunar a su población hasta 5 veces, la mayoría de los países en Latinoamérica no logran cubrir ni la mitad de sus ciudadanos con sus propios recursos. Se espera COVAX remedie tal desigualdad; los gestores del mecanismo informan se habrán entregado más de 2.000 millones de vacunas contra Covid-19 en la región a finales de 2021.