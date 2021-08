Salario y flexibilidad son indispensables a la hora de buscar trabajo

De acuerdo con Coneval aumentaron las personas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria en México

En México, el 95 por ciento de los empleos perdidos por la pandemia de Covid-19 se han recuperado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2021, en el país hubo una disminución de 1.6 millones de personas en la población económicamente activa (PEA). Pues cabe destacar, las tendencias de búsqueda de trabajo de 2021, indican que tener un mejor salario y flexibilidad son de los principales aspectos que destacan.

Por ello, es imperante que las empresas tomen en cuenta que no solamente es importante contar con buenos candidatos, sino deben ofrecer vacantes atractivas para hacer crecer el campo laboral. En relación al tema, Indeed, llevó a cabo un sondeo y reveló, el 69% de los egresados al momento de buscar trabajo apuntan alas vacantes con mayor salario. Mientras, el 63% se fija en los beneficios del empleo como el reparto de utilidades y bonificaciones por alcanzar metas, por último, el 47% de los interesados se guía por los trabajos con mayor flexibilidad en cuanto a trabajo presencial y remoto.

La misma recolección de opiniones destacó, el 67% de los postulantes ingresan al sitio web de la empresa que ofrece la vacante para obtener información sobre la compañía. Asimismo, el 58% de los profesionistas investigan a través de redes sociales y un 46% se informa en sitios de trabajo.

Frente a ello, Luis Vidrio, director de ventas de Indeed, mencionó en un comunicado enviado a NotiPress: "Las prioridades de los profesionales se han ido configurando con la pandemia. Lo que antes era relevante deja de serlo en cuanto cambia su entorno, y para satisfacer sus necesidades cada vez más recurren a fuentes para informarse".

Siguiendo con datos de la investigación, el 69% de la gente con alguna ocupación no planea buscar trabajo para 2022. En tanto, el 24% de los individuos afirma estar feliz en su trabajo actual y el 36% indica no está en sus planes buscar trabajo, pero está abierto si surge una oportunidad. En la misma línea, cifras de la ENOE, señalaron la necesidad de empleo en México asciende a 17 millones 246 mil 975 vacantes. Esto si se suma la cantidad desempleados, los jóvenes que buscan trabajo diferente y quienes no están buscando trabajo, pero están abiertos a nuevas oportunidades de trabajo que ofrezcan flexibilidad y un salario alto.

A modo de cierre, la encuesta expuso el 76% de los profesionales votó los motivos principales por los cuales rechazarían una oferta laboral son un salario y beneficios insuficientes. De igual manera, el 55% de los versados declinarían a una empresa con mala reputación y el 33% por los malos comentarios de los empleados. Finalmente Vidrio comentó: "Nuestro objetivo es aligerar la búsqueda de empleo y talento, así como brindar mayor transparencia entre las partes involucradas".

Ciertamente, los profesionistas con empleo en 2021 no planean renunciar, no obstante las empresas deberán poner atención a las necesidades demandadas por la fuerza laboral para que este mercado se fortalezca. Siendo los principales intereses de los postulantes al momento de buscar trabajo, contar con un salario atractivo, prestaciones y flexibilidad en cuanto a la modalidad del empleo.