Productores de petróleo y gas impulsaron crecimiento durante tercer trimestre de 2022

Aumento del 75% en dividendos principales alcanzó la cifra récord de 46 mil 400 millones de dólares

Según datos del análisis por Janus Henderson Investors, compartidos a NotiPress, en el tercer trimestre del 2022 el pago de dividendos de las empresas en mercados emergentes estableció un récord mundial. El crecimiento reportado fue10 por ciento, sobre una base subyacente. Y se basó en un dividendo de 940 millones de dólares de la mexicana América Móvil, dando como resultado un aumento generalizado del 16.1% de los dividendos en México.

Además, señalaron que el total de dividendos globales pagados por las empresas aumentó un 7% en términos generales, hasta alcanzar los 415 mil 900 millones de dólares. Un factor determinante para tal cifra es la subida del dólar. Lo anterior sitúa el caso mexicano como el único país indexado cuyo registro monetario es positivo, comparado con otras economías donde la subida del dólar redujo los dividendos locales. En comparación, a nivel mundial, el aumento subyacente fue del 10,3% mientras que el 90% de las empresas de todo el mundo aumentaron los dividendos o los mantuvieron, ligeramente por debajo del 94%.

Para obtener dichos resultados, los productores de petróleo y gas fueron los principales impulsores del crecimiento mundial en el tercer trimestre. Estos sectores de la economía aumentaron sus dividendos principales en tres cuartas partes con respecto al año anterior. Alcanzaron una cifra récord de 46 mil 400 millones de dólares y al mismo tiempo aumentaron los pagos, gran parte mediante dividendos especiales en lugar de incrementos en sus pagos regulares.

Respecto a LATAM, Petrobras lideró el sector con un pago total de 9 mil 700 millones de dólares por sus acciones en el segundo y tercer trimestre por igual. Esto las ubicó en la tercer posición más alta del mundo, cuyos dividendos del petróleo compensan la caída de los pagos del sector minero. Al respecto, Jane Shoemake, gestora de carteras de clientes de renta variable global, dijo: "El aumento de los dividendos del petróleo ha coincidido con las reducciones de las mineras" y añadió que "aunque los pagos del sector son muy elevados en comparación con la historia". Por último, dijo: "Igual a otras materias primas, los precios de la energía son cíclicos". Hizo énfasis en el precio del petróleo. "El nivel del precio del petróleo ya está por debajo del precio alcanzado a principios de este año" y remató diciendo la poco probable permanencia de retribuciones.

En el caso de México, únicamente dos empresas del índice por Janus Henderson pagaron un dividendo: Grupo México (GM) hizo un recorte y América Móvil (AM). El caso de GM se dio de la mano junto con otras empresas mineras que realizaron recortes. Sin embargo, esto fue compensado por AM, cuyo beneficio significó que duplicó su dividendo. Producto de estos factores, el panorama es alentador pues las cifras obtenidas por Janus Henderson, señalan una mejoría de 30 mil millones de dólares en las cifras anuales. Mejoría impulsada principalmente por el aumento de los dividendos especiales no recurrentes y la fortaleza del sector petrolero y de Asia.

Por último, el pronóstico de JH arroja un total global por 1.56 billones de dólares, es decir, un aumento del 8.3% interanual. Y para el caso de LATAM, el total de 19 mil 400 millones de dólares hasta el tercer trimestre del 2022 de Petrobras, quizá ubique a la empresa como la segunda mayor pagadora de dividendos del mundo este año, después de BHP.