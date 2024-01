Mickey Mouse ingresa al dominio público el 1 de enero de 2024

Ingreso de Mickey Mouse y otras obras emblemáticas al dominio público en 2024 abre nuevas posibilidades para la creatividad

El ingreso de Mickey Mouse y otras obras al dominio público permiten una mayor libertad creativa y acceso cultural. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ofrece una colección de grabaciones sonoras del dominio público para su descarga. Además, eventos como el Public Domain Game Jam de Techdirt celebran la creación de juegos basados en estas obras.

Tras casi un siglo, Mickey Mouse, el icónico personaje de dibujos animados de Disney, pasó al dominio público en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2024. Las primeras versiones del personaje, vistas en "Steamboat Willie" y una versión muda de "Plane Crazy", junto con una versión temprana de Minnie Mouse, son ahora de acceso público. Pese a la existencia de protecciones complicadas en torno a Mickey, esta liberación representa un hito significativo para los defensores del dominio público.

Obras destacadas que entran al dominio público: La Escuela de Derecho de Duke, a través de su Centro para el Estudio del Dominio Público, publicó una lista de obras cuyas protecciones de derechos de autor expiran en Estados Unidos el 1 de enero de 2024. Esta lista incluye grabaciones sonoras de 1923 y trabajos en otros medios publicados en 1928. Entre ellos se encuentran "Lady Chatterley’s Lover" de D.H. Lawrence, "Orlando" de Virginia Woolf, la obra "Peter Pan; or, the Boy Who Wouldn’t Grow Up" de J.M. Barrie, "The Threepenny Opera" de Bertolt Brecht y "All Quiet on the Western Front" de Erich Maria Remarque, ambos en alemán original, y "The Man Who Laughs", una adaptación de Victor Hugo.

Para personajes continuos como Mickey Mouse, la ley de derechos de autor es particularmente compleja. La versión del personaje que entra en el dominio público no incluye cambios significativos de diseño realizados en trabajos posteriores, como el Mickey de "El Aprendiz de Brujo" de "Fantasía" en 1940. Además, no se puede producir un trabajo que se presente falsamente como una producción de Disney o como mercancía oficial, ya que Mickey Mouse también es una marca registrada de Disney.

El ingreso de Mickey Mouse y otras obras emblemáticas al dominio público en 2024 abre nuevas posibilidades para la creatividad y el acceso cultural, aunque está acompañado de una complejidad legalen lo que respecta a los derechos de autor y las marcas registradas.