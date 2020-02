Mercado informal es el que provee productos derivados de la marihuana

El Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo espera alcanzar una regulación completa del uso de la marihuana para fines medicinales y lúdicos

En noviembre de 2018, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó 57 permisos para la comercialización de productos como fármacos, alimentos, bebidas, cosméticos y suplementos alimenticios elaborados con extractos de cannabis como CBD (cannabidiol) y THC (tetrahidrocannabinol).

Las empresas mexicanas y extranjeras como CBD Science, Endo Natura, CBD Life, Afinat México, Farmacias Magistrales y Aceites Orgánicos de América fueron las principales beneficiadas con las autorizaciones de Cofepris. CBD Life es una de las empresas mexicanas que más productos con extracto de cannabis ingresó al mercado y patentó el conocido producto llamado Mariguanol.

Otros de sus productos lanzados al mercado son Bálsamo Caliente CBD Life, Bálsamo Calmante CBD Life, Bálsamo Frío CBD Life y Foria Awoken; cuya promesa es ayudar principalmente al alivio de dolores musculares y generar sensaciones de bienestar gracias a su contenido de cannabidiol, que la empresa asegura no causa adicción.

Para marzo de 2019, la misma Cofepris, bajo la nueva administración de México, decidió revocar dichos permisos argumentando que los lineamientos bajo los que fueron autorizadas las empresas para comercializar, no cumplían con el marco de la Ley General de Salud de 2017, por lo tanto, los productos colocados actualmente en el mercado con componentes derivados del cannabis, forman parte del mercado informal.

Janko Ruiz de Chavez, director operativo de CBD Life aseguró que muchas de las empresas con los permisos no respetaron la norma de no agregar más del 1 por ciento de tetrahidrocanabinol (THC) en los componentes de sus productos por sus efectos psicoactivos, razón por la cual aceptó la importancia de investigar y revisar dichas autorizaciones.

Recientemente se dio a conocer la creación del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo (CMCC) formado por un grupo multidisciplinario dedicado a trabajar de la mano del sector empresarial e instituciones gubernamentales y de salud para lograr regular la fabricación, uso y comercialización de productos elaborados con CBD y THC.

Eda Myrna Martínez Pazarán, presidenta del CMCC, aseguró durante la presentación del Consejo, que existen en el mercado muchos productos elaborados con cannabis ofreciendo funciones terapéuticas de curación o rehabilitación, así como suplementos alimenticios no aprobados y es justo para regular eso que se creó el Consejo.

"Todavía no se abre ese mercado y tenemos insumos por ahí circulando que prometen una acción terapéutica y no la tienen, no ha habido un solo registro de un producto que a partir de los nuevos lineamientos esté circulando registrado por Cofepris" reveló Martínez Pazarán.

El CMCC espera en abril de 2020, la emisión del dictamen del Senado de la república respecto a las modificaciones a la Ley General de Salud para la regulación de la producción, consumo y controles de productos derivados de la marihuana para uso lúdico, terapéutico o medicinal, y puedan iniciar con las negociaciones que culminen en su legal comercialización.