Lo que debes saber sobre la pelea entre Elon Musk y Amazon

Elon Musk muestra su disgusto en contra de la empresa Amazon

El mensaje que causó la molestia de Elon Musk, CEO de SpaceX, fue del exreportero del New York Times, Alex Berenson donde denunció a través de su cuenta oficial en Twitter que la tienda Amazon había eliminado de la tienda digital su libro titulado Unreported Truths About COVID-19 and Lockdowns (Las verdades no reportadas y los bloqueos sobre la Covid-19). El hecho provocó una tensión entre los involucrados.

Con motivo de este mensaje, Musk respondió a través un comentario en Twitter en apoyo al exreportero y señaló en su tweet directamente a Jeff Bezos, CEO de Amazon, argumentando que los monopolios estaban mal y llegó al grado de anunciar una ruptura con la compañía líder en el comercio digital.

#ElonMusk comprará acciones de #Tesla por valor de 25 mdd.



La compañía anunció que prevé captar hasta 847,6 mdd con la emisión de nuevas acciones.

????https://t.co/qxv5XzemMD pic.twitter.com/Y2yJVB6MER — My Press (@mypress_mx) May 3, 2019

Después del altercado, Berenson publicó un tweet con una captura de pantalla del mensaje que le envió Amazon vía correo electrónico explicando que la eliminación de su libro se había tratado de un error, pero estaría disponible en las próximas horas sin ningún tipo de inconveniente. Un posible error en el algoritmo de la empresa de Bezos debió ser la causa del bloqueo del libro, pues la marca más valiosa del mundo no indicó una razón específica, aunque la falla pudo haber estado relacionada con el manejo de los términos y condiciones durante la pandemia.

Cabe señalar que el libro Berenson, autor de varias novelas de suspenso, debate si las restricciones y el uso de mascarillas ayudan a frenar la propagación de la Covid-19, incluso se afirma que los medios de comunicación reportan con miedo sobre la pandemia. La obra también lanza duras críticas a los centros de control y prevención de enfermedades en el país estadounidense por los informes relacionados con los decesos y enfermos provocados por el coronavirus.

No obstante, la compañía de Jeff Bezos, ha sido blanco de varias investigaciones antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés). La tienda online más grande del mundo se encuentra entre las compañías de tecnología que están siendo examinadas por los reguladores federales e investigadores por la súbita expansión de su negocio.

La reyerta entre ambos empresarios se generó en un momento cuando SpaceX y Blue Origin compiten por obtener un lugar privilegiado de cara al proyecto de la NASA de llevar a los astronautas a la Luna y Marte. Por lo tanto, tweets lanzados directamente entre ambos ejecutivos y las empresas se convierte en un hecho sin precedente que podría hacer todavía más tensa la carrera lunar por ahora entre dos organizaciones privadas.