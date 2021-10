¿El INE quiere sabotear la revocación de mandato, como dice Mario Delgado?

Delgado juzgó la decisión del INE de descartar el uso de formatos escritos para la revocación de mandato

Una publicación en Twitter por parte del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del 6 de octubre de 2021, asegura: "El INE busca sabotear la participación de la gente". Asimismo la imagen que la acompaña menciona: "Forzarnos a las y los mexicanos a usar una app para impedir que juntemos firmas libremente para mostrar nuestra aprobación al Presidente en la ratificación". Las declaraciones aluden a la próxima participación ciudadana que celebrará el Instituto Nacional Electoral (INE) con motivo de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A fin de ampliar la información al respecto, "Más Claro" de Corroborado, unidad de fact checking de NotiPressinvestigó sobre el tema.

A manera de contexto, de acuerdo con información del INE, la consulta para la revocación de mandato se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022. Para la recolección de firmas, el órgano electoral pondrá a disposición la aplicación móvil "Apoyo Ciudadano-INE", misma que ha sido utilizada en eventos electorales pasados. Por otro lado, en municipios considerados con muy alta marginación por el Consejo Nacional de Población, se utilizará un formato impreso tituladoFormato de Régimen de Excepción. De esta manera, las firmas recabadas mediante la App móvil deberán ser remitidas al INE a más tardar el 15 de diciembre de 2021.

El INE busca sabotear la participación de la gente. ¡No permitiremos que limiten el derecho a decidir de las mexicanas y mexicanos! pic.twitter.com/ryYKDg6aAO — Morena (@PartidoMorenaMx) October 7, 2021

El proceso para suscribir el apoyo será igual al de años anteriores, es decir, el participante deberá capturar una imagen de cada lado de su credencial para votar. Así también, señala el INE, el ciudadano tendrá que incluir una fotografía en tiempo real de su rostro y firma autógrafa. Con el fin de evitar irregularidades, la recolección de firmas para la revocación de mandato estará autorizada únicamente para ciudadanos y organizaciones civiles, esto excluye de manera categórica a cualquier partido político.

No obstante, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que apeló los lineamientos establecidos por el INE para la revocación de mandato ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De acuerdo con el político: "Limitar el uso de formatos impresos únicamente a las zonas que el Instituto Electoral identifica como de alta marginación y obligar al resto de la población a usar una aplicación como método exclusivo para expresar su voluntad, es un acto discriminatorio y constituye una violación directa a la Constitución". Asimismo, cuestionó el argumento que establece como una facilidad para el INE la adopción de tecnologías digitales y el descarte de los formatos impresos.

Por otro lado, Ciro Murayama Rendón, consejero general del INE, aprobó el método digital para la consulta ciudadana. En este sentido, el funcionario señaló: "la aplicación móvil se coloca como la vía óptima ya que, al solicitar la credencial y la presencia del ciudadano, se evita la falsificación; además de que en aquellos lugares en donde no exista cobertura se podrá hacer uso del papel para garantizar el derecho". Así también, agregó: "el uso del papel se ha prestado a la trampa, al fraude y a suplantar nombres de ciudadanos para entregar apoyos apócrifos". Según datos del INE, esto se evidenció en 2015, 2018 y 2019 durante diversas consultas populares y solicitudes de candidaturas independientes.

Así también, Murayama cuestionó las críticas hacia el uso de la aplicación móvilen Twitter al indicar en una publicación: "Hay quien critica que las firmas para la Revocación de Mandato se recaben con la App del @INEMexico. [...] En papel, entre el 30 y 40% de las firmas fueron suplantando ciudadanos en 2015". Bajo la misma línea, agregó: "El @INEMexico no está inventando la App, lo nuevo son las resistencias a usar el sistema que evita trampas".

Según el funcionario, el sistema digital permite verificar que el 100% de las firmas pertenezcan a personas inscritas en la Lista Nominal, sin incluir duplicados. Así también, reduce los tiempos de trabajo, evita errores humanos en la captura de información y favorece la protección de datos personales. Bajo este contexto, el instituto desarrolló la herramienta tecnológica durante el proceso electoral federal y local de 2017-2018, cuando se usó por primera vez.

Asimismo, en abril de 2019, el INE aprobó el uso de la aplicación móvil paraafiliación y refrendo de la militancia de los partidos políticos. De igual manera, en julio de 2021, el INE definió el uso de esta aplicación móvil para la constitución de nuevos partidos a nivel local.

Contextualizando, en las elecciones presidenciales de México en 2018, el INE dejó fuera de las boletas electorales al exsenador Armando Ríos Piter del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Asimismo, se puso en tela de juicio la candidatura independiente de Jaime "El Bronco" Rodríguez Calderón debido a que el instituto encontró miles de firmas falsas en sus sistemas de recolección de apoyos para candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, de los 2 millones 34 mil 403 apoyos ciudadanos presentados por Rodríguez Calderón, 810 mil 995 le fueron descartados por diversas razones. En este sentido, 15 mil 938 porque fueron dados de baja —incluidas 7 mil 44 personas fallecidas—; 266 mil 357 tenían inconsistencias; 11 mil 748, porque no estaban en la Lista Nominal. Otras 7 mil 78 fueron descartadas porque la credencial de elector ya no estaba vigente; 6 mil 630 porque no fueron encontrados en el Padrón Electoral; mil 869 estaban fuera del régimen de excepción. Así como más de medio millón consistentes en fotocopias, simulaciones o credenciales diferentes a las de elector.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa, el TEPJF avaló el registro de Calderón como candidato presidencial a razón de una violación a la garantía de audiencia por parte del INE. El TEPJF determinó "que, a pesar de no cumplir con los apoyos válidos requeridos, por considerar que probablemente los cumpliría si hubiese ejercido la garantía de audiencia, tendrá que aparecer en la boleta electoral, al margen de los procedimientos que fueron aplicados a todos los candidatos independientes".

Finalmente, Delgado juzgó la decisión del INE de descartar el uso de formatos escritos para la revocación de mandato, bajo el argumento de que de esa manera sería más fácil hacer el cómputo de los apoyos. No obstante, los consejeros del INE subrayan, esta decisión se debe a que el acopio físico de las firmas podría prestarse a la trampa y al fraude a través de la suplantación de nombres de ciudadanos en función de entregar apoyos apócrifos.