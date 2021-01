Dar a conocer expediente de Cienfuegos no afecta relación con Estados Unidos: AMLO

El presidente de México pidió respetar los derechos humanos de los migrantes

Durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó quién es quién en los precios del combustible. Esto lo llevó a cabo junto con Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien aseguró, el costo más alto de gasolina regular está en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Asimismo, AMLO señaló, liberar el expediente del general Salvador Cienfuegos no afectará la relación entre México y Estados Unidos.

AMLO mencionó, las autoridades de Estados Unidos saben que "no se debe poner en entredicho la credibilidad del gobierno". Esto luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresara su decepción por la falta de proceso al exsecretario de Defensa Nacional, Cienfuegos. De igual forma, AMLO reiteró su apoyo a la decisión de no juzgar al general y de dar a conocer el expediente del caso, "fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho que tampoco se viola, pero un gobierno sin ética, sin moral, no es nada; eso no afecta las relaciones", indicó.

El mandatario de México llamó a la investigación de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) "irresponsable". "No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados", dijo AMLO. En este sentido, según el presidente mexicano, en el expediente de la DEA existen "muchísimos errores" y contradicciones.

Por otro lado, AMLO explicó en la mañanera, México ya está atendiendo el tema de la caravana migrante con algunos gobiernos centroamericanos, y con el de Estados Unidos. El presidente de México pidió respetar los derechos humanos de los migrantes, "estamos haciendo propuestas de que se busque el diálogo con los migrantes. Esto en Honduras, en Guatemala, que se les atienda para que no entren a ningún país por la fuerza, y que se les respeten sus derechos humanos". Bajo esta lógica, AMLO aseguró, en la campaña presidencial de Joe Biden, actual presidente electo de Estados Unidos, se ofreció llevar a cabo una reforma migratoria. "Yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso, y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar", dijo el presidente mexicano.

