Estados Unidos sufre falta de empleados capacitados tras crisis por la pandemia

Empleados con habilidades especializadas en computación son clave para su resiliencia económica

Organizaciones orientadas a políticas migratorias para el mercado laboral informaron, Estados Unidos sufre una falta de empleados capacitados en habilidades especializadas debido a la crisis sanitaria por Covid-19. En un resumen ejecutivo consultado por NotiPress, Nueva Economía Americana (NAE, por sus siglas en inglés), organización de inteligencia bipartidista dedicada a la participación de inmigrantes en la economía estadounidense, y Envoy, servicio global de gestión para integrar inmigranes a la fuerza de trabajo en empresas, explicaron cómo afecta este hecho a su recuperación económica.

Según información de Aplicaciones y Certificados de Trabajo de Estados Unidos (LCAs), un gran número de empleadores en servicios profesionales buscaron autorización para contratar empleados extranjeros con visa H1B. De acuerdo con la Embajada y consulados de Estados Unidos en México, esta visa permite trabajar de manera temporal en territorio estadounidense, en ocupaciones especializadas y con título de enseñanza superior. El resumen ejecutivo de NAE y Envoy indicó, esta situación muestra que su oferta laboral no cuenta con suficientes empleados capacitados en áreas especializadas, sobretodo en habilidades de computación. Ello debido a la suma de la población ocupada en áreas como matemáticas y computación, y la necesidad de recurrir a empleados extranjeros en medio de la crisis sanitaria.

Con respecto al desempleo, el documento consultado indicó que la escasez de empleados capacitados no está necesariamente relacionada con un menor número de población ocupada, y depende del área laboral. En empleos donde el modelo de teletrabajo no es posible, el desempleo aumentó 9% entre febrero y abril; mientras en aquellos que cuentan con este modelo aumentó 7% en el mismo periodo. Al respecto informó, empleados en áreas de matemáticas, computación y personal de salud se han mantenido con desempleo de 3.0%, cuyo aumento en 2020 fue de 0.7%. En consecuencia, no se trata de un menor número de empleos disponibles en estas áreas, sino en una escasez de empleados capacitados, agregó.

Las organizaciones informaron, la demanda de empleos relacionados con habilidades especializadas en computación incrementó 69.6% en 2020, y continuará en crecimiento durante la nueva normalidad. Asimismo, la participación de esta fuerza de trabajo ha sido clave en la resiliencia y crecimiento de diversas industrias, cuyo incremento de actividades se ha facilitado con lasjornadas de vacunación. NAE y Envoy concluyeron, debido a tal desempeño es importante cubrir la demanda con empleados capacitados, tanto locales como extranjeros, por lo que Estados Unidos requiere enfocarse en contrataciones responsables, basadas en políticas de inmigración, para generar un crecimiento sostenido de su economía.