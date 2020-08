eSource Capital integra a la empresa mexicana Amarello en su grupo de empresas

Amarello se especializa en analítica de datos e infraestructura en la nube

eSource Capital, firma multilatina, integró a su grupo de empresas a la compañía Amarello, un proveedor mexicano de servicios en la nube especializado en analítica de datos, infraestructura y migraciones de centros de cómputos a la nube, entre otros servicios de cloud computing. Aunque el monto de la transacción no fue revelado por los voceros, la fusión anunciada el 6 de agosto de 2020 posiciona en América Latina al grupo, alcanzando los 2 mil 500 clientes, reveló un vocero a NotiPress.

Fundado en 2007, el grupo llegó a México en 2011 y tiene presencia en 20 países, afirmó Enrique Camacho, CEO de la firma. Además de atender al mercado latinoamericano, la compañía de cloud computing opera en Estados Unidos y Europa. La firma liderada por Camacho, cuenta con más de 150 certificaciones, alcanzando en 2019 el reconocimiento Deployment Partner of the Yearpara América Latina por parte de Google. Asimismo, el empresario ilustró la relevancia que esta integración produce en el mercado latino, al afirmar, "en Latinoamérica, no existe un partner con más de cuatro operaciones (países) y facturación local en cada uno, nosotros tenemos 17".

"Es un orgullo que una empresa de origen latinoamericano genere una huella tan importante, pudiendo competir efectivamente en mercados maduros como Estados Unidos y Europa. Esta transacción consolida un portafolio de servicios cruciales para el contexto actual,con una oferta integral de productos Google", dijo Juan Aguilera, socio de eSource Capital. La integración "nos posiciona como un importante jugador estratégico que ofrecerá soluciones probadas en el mercado financiero, de retail, medios yentretenimiento, entre otros" agregó Mauricio Sánchez, socio de Amarello. El grupo se posiciona en el sector financiero con soluciones de open banking y en retail, con servicios de infraestructura en comercio electrónico.

Cambios de hábitos de consumo de servicios digitales

Según el "Estudio de Cloud Computing en México" publicado el 16 de julio de 2020 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los hábitos de consumo de servicios digitales cambiaron drásticamente con el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Las restricciones de movilidad impuesta por las naciones alrededor del mundo impulsaron los esquemas de colaboración a distancia, clases en línea y videoconferencias entre las principales tendencias. La migración forzada de actividades puso en relieve al comercio electrónico, servicios financieros y de entretenimiento.

Market Watch estimaba, para 2023 el valor del mercado de cloud computing alcanzaría 174 mil millones de dólares (mdd), cifra que con las medidas de confinamiento es altamente probable sea superada mucho antes de lo previsto.

Durante la etapa de confinamiento, apps de videoconferencia como Zoom y Webex crecieron 430%. "Analizando otro ángulo del mismo fenómeno se observa un incremento del 28% en la productividad de las empresas, lo cual se explica por los ahorros en tiempos dedicados al transporte de las personas y costos de operación de las oficinas", detalló el estudio del IFT.

La integración de Amarello al grupo eSource Capital es una apuesta por consolidar operaciones globales en un punto coyuntural de la historia. La velocidad con la que las empresas están adoptando tecnologías de cloud computing no tiene precedentes. El CEO del grupo explicó su visión de crecimiento global haciendo hincapié en el compromiso hacia el mercado latinoamericano. "Esta transacción con Amarello, así como otras iniciativas que estamos implementando, van orientadas a satisfacer yfortalecer la capacidad de atender las necesidades del mercado", concluyó Camacho.