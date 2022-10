Design Thinking, la innovación para dar soluciones en las empresas

IBM y Zara han adaptado el método nacido en el diseño para la solución de problemas

Generar una solución apropiada a partir del problema, es el método design thinking, con origen en el diseño. De acuerdo con la Escuela Superior de Diseño de Barcelona (ESDESIGN), ha logrado mudarse a otros ámbitos. Se trata de design thinking, aplicado para incrementar la productividad y la eficiencia al buscar soluciones a los problemas que surgen.

La adaptación del método en distintas empresas surge por la necesidad de aterrizar las ideas innovadoras en la resolución de problemas. De acuerdo con un estudio de Parsons New School, en 2019, al implementar el design thinking el 69 por ciento de las empresas del mundo notaron una manera más eficiente los procesos de innovación.

Ese mismo año 82% de las organizaciones a nivel mundial consideraban que existe una conexión innegable entre la creatividad y la búsqueda de buenos resultados, según Creativity at Work. Por su parte, la ESDESIGN define las bases del design thinking en la lógica, intuición y el razonamiento, para dar soluciones adaptadas a las necesidades de cada persona o equipo.

Basado en un estudio por la Universidad de Virginia, un artículo de The Economist, indica que el cerebro humano tiene una tendencia a agregar cosas cada vez que se le pide una idea innovadora y diferente. Por esta razón, el design thinking, a partir de las cinco fases, puede generar una solución diferente y eficaz a cualquier problemática.

ESDESIGN afirma, estas fases "no tienen que realizarse obligatoriamente una después de la otra, sino que se pueden desarrollar sin ningún tipo concreto de orden". Una de ellas es empatizar con clientes y usuarios, con el objetivo de hacerlos sentir cómodos. Así se obtendrá la mayor cantidad de información con respecto a la solución buscada. Busca analizar tanto la comunicación verbal como la no verbal.

Definir y concretar la necesidad e ideas que tienen los clientes y usuarios, es otra fase, en donde con los datos frente al problema, se genere una base para dar ideas y posibles soluciones. Una de las fases más importantes del design thinking es la generación de ideas para solucionar problemas. Pues, todas las ideas que hayan sido generadas, se darán en torno a las primeras deducciones sobre el proceso, dando un avance.

Preparación de un prototipo es la siguiente fase mencionada, ahí de acuerdo a la lluvia de ideas previa, se configura una posible solución. ESDESIGN dice, no se debe tomar como el resultado definitivo ni tampoco como la única manera de resolver el desafío. Por último se menciona la prueba del prototipo, donde se prueba la funcionalidad y el cumplimiento de dar solución a la problemática con la idea inicial.

A pesar de no tener muchas fases, ESDESIGN señala que no es un proceso rápido, más bien dependiente de la problemática a la que se está enfrentando. No obstante IBM y Zara son casos del favorable uso del design thinking para abordar sus problemáticas.